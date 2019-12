Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio L’intesa sulla manovra non compatta ancora la maggioranza va avanti la sfida PD renziani sulle tasse ha vinto Renzi abbiamo vinto tutti dice con te in Movimento 5 Stelle retta alle prese con i dissensi su iOS si presenta diviso al voto di mercoledì sul mest intanto spunta la stretta con le finte prime case non sarà più possibile all’interno dello stesso nucleo familiare indicare più di un’abitazione come principale e di conseguenza nemmeno se la casa si trova fuori dal territorio comunale di residenza della famiglia La Corea del Nord attraverso l’agenzia dichiarato di aver effettuato un nuovo test molto importante da un’area di lancio missili a lungo raggio senza però svelare il tipo di risultati per Pyongyang avranno un impatto importante sulla modifica della posizione strategica del paese nel prossimo futuro il testo arriva mentre la Corea del Nord sta intensificando la pressione sugli Stati Uniti sbloccare delnucleare in 100.000 con Prodi in Piazza Maggiore a Bologna per l’apertura della campagna elettorale di Bonacini per l’Emilia Romagna il candidato del centrosinistra in bocca il voto disgiunto del MoVimento 5 Stelle Intanto il Giro d’Italia delle sardine il movimento incasso l’adesione annunciata da Francesca Pascale fidanzata di Silvio Berlusconi per la manifestazione di Roma Aida 14 dicembre Benvenuta dicono i promotori di 43 vittime il bilancio invece di un grande incendio scoppiato in un affollato mercato di New Delhi altre 16 persone sono state ricoverate in ospedale si trovano in condizioni stabili operazioni di soccorso sono state Ultimate circa 60 persone incluse le vittime sono state portare fuori dall’edificio che ospitava il mercato di vigili del fuoco sono stati costretti a spegnere le fiamme da una distanza di 100 m perché l’incendio è scoppiato in un corridoio del mercato troppo stretto per i veicoli le cause non sono state ancora chiarite ma la polizia Sta indagando su uno dei tanti negozietti che affollano la struttura l’alternativa una Livia di pace e prosperità è orribile se non cesserà il conflitto si rischiaieri sangue Tripoli ondata di migranti che ricadrà in tutti i paesi vicini e l’allarme dell’inviato speciale dell’ONU per la Ri.Ba ghassan salame eyemed Dario che a Roma lo scenario libico vede l’Italia in prima linea sostegno dell’ONU anche nell’organizzazione della prossima conferenza di Berlino Ha detto il premier Conte Cambiamo argomento in Italia un genitore su 3 che si licenzia lo fa per incompatibilità Fra gli impegni di lavoro e le esigenze di cura dei emerge da un’analisi dell’Unione Europea cooperative ritmi quotidiani impegni poco tempo extralavorativo incertezza sul futuro allargano l’aria dei bisogni delle famiglie oltre 49 mila papà Ema 2018 hanno deciso di dare le dimissioni per l’assenza di parente di supporto per l’elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato frasi lo nido e baby-sitter o per il mancato accoglimento dei figli al nido in chiusura parliamo di scuola è il sindacato ANIEF Attiva la mobilitazione contro la legge bilancio 2020 e il decreto salvaprecari sentiamo il presidente nazionale Marcello Pacificoricerca del testo verso la Camera dei Deputati è un testo che comunque continua a essere deludente è un pezzo che non si può festeggiare perché non salva nessuno è un testo che fa rimanere fuori da questa procedura selettiva straordinaria migliaia di precari della scuola del sistema Nazionale d’istruzione partire diplomati magistrali di cui non risolve il problema del licenziamento Ma anche dell’assunzione ruoli ma non solo del personale pensare anche perché di religione ai docenti che insegnano il sistema Nazionale le scuole paritarie e quindi perché ho scritto male che teorizza vorrebbe mettere le medesime graduatorie vorrebbe stabilizzare ma non stabilizzerà neanche 24.000 che lo vinceranno contro i paletti per l’accesso al corso di ritardoCerca abilitazione inutili una dimenticanza del personale Ata che sembra non esista al di fuori di quello delle cooperative mezzo ne abbiamo e non farò parlare dell’università dove assolutamente dal mondo affamato della ricerca dove non si risolvono i problemi anzi università ricercatori corti non essere a tempo determinato Tutto questo perché ci sono due cause pendenti presso la Corte di Giustizia una procedura di infrazione siamo pronti accedere ai senatori questa volta sperando di essere Ascolta continuare il nostro dialogo o con con le forze della maggioranza e dell’opposizione per migliorare il test Speriamo che la politica Cerco È tutto Buon proseguimento di ascolto e l’augurio di una buona domenica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa