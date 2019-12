Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale informazione un buon pomeriggio della redazione che aprirà Luigi in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la ministra del lavoro catalfo per parlare della richiesta di risarcimento per €124000 avanza dall’INPS nei confronti di due ragazzine divenute Orfane per L’assassinio della madre ad opera del padre che poi si è suicidato il caso a Massa Carrara l’istituto ha chiesto indietro i soldi paga per risarcire un uomo ferito dal padre durante la tragedia lo ha fatto Rivolgendosi alle figlie cioè alle persone colpite più di ogni altro dalle conseguenze del delitto il ministro dell’economia Gualtieri al non al parere negativo del governo all’emendamento del relatore Che punta a colpire il fenomeno delle false prime case non è un emendamento del governo vuole adeguare il regime delle regole alle sentenze dellasecondo le quali si può avere solo una prima casa ci sono anche fenomeni di false doppie prime case ma bisogna assolutamente evitare di colpire Famiglie che ad esempio legittimamente lavorano in parti diverse ha detto il ministro intervistato è morto a Roma 91 anni Pietro Terracina uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio nazista di Auschwitz aveva solo 15 anni quando può prima portato a Regina Coeli con la famiglia Poi nel campo di Fossoli vicino Modena infine Ad Auschwitz il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ricorda come testo Incancellabile della memoria della Shoah il premier Conte sottolinea che la sua testimonianza deve essere patrimonio per i giovani il dolore della comunità ebraica compare un baluardo della mia Ora mi sento ancora più sola dice la senatrice a vita Liliana Segre lo sport in chiusura calcio è Serie A nella quindicesima giornata di campionato oggipareggio per 22 tra Lecce e Genoa nell’anticipo dell’ora di pranzo in campo Sassuolo cagliari-spal Brescia e Torino Fiorentina a seguire alle 18 sampdoria-parma questa sera bologna-milan è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa