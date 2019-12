Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo ad Hong Kong 800.000 secondo gli organizzatori le persone che hanno partecipato alla marcia Pro democrazia la prima ad agosto di aver avuto il nulla osta dell’autorità il corteo si è svolto a 6 mesi Dalle prime proteste contro la legge sulle estradizioni in Cina prima della manifestazione la polizia aveva sequestrato armi arrestato 11 persone alcuni arrestati sarebbero vicini a gruppi radicali gli stessi organizzatori hanno sollecitato i partecipanti a seguire il percorso autorizzato evita di andare oltre il quartiere finanziario di Central e di scongiurare le tensioni con le forze dell’ordine nella cronaca una donna di 85 anni ha ucciso a colpi di martello la figlia didi 44 è venuto questa mattina Orbassano alle porte di Torino in un’abitazione in via Gramsci a dare l’allarme il marito e padre di 87 anni lo 85enne che pare abbia assunto dei farmaci E ora ricoverato all’ospedale di Orbassano la vittima è stata colpita al capo con numerose martellate la Toscana è la prima della scala in assoluto più vista in TV ieri sera la diretta su Raiuno curata da Rai cultura è stata vista da una media di 2850000 spettatori e uno share del 15% battendo il record precedente detenuto dall’altra eroina pucciniana Madame Butterfly di oltre 3 anni fa la presentazione dell’Opera prima dell’inizio ha fatto un risultato di tutto rispetto con un milione 947000 spettatori con share del 14 2% ieri sera la prima volta di Tosca per l’apertura della stagione Scaligera È stata preceduta da un applauso di 4 minuti di tutto il teatro indirizzatoPresidente della Repubblica Sergio Mattarella lo sport in chiusura calcio Serie A nella domenica pomeriggio il pareggio tra Sassuolo e Cagliari per 2 a 2 del Brescia per 10 sulla spalla e del Torino per 2 a 1 sulla Fiorentina in campo adesso Sampdoria e Parma nell’anticipo dell’ora di pranzo 22 tra Lecce e Genova questa sera Bologna Milan chiude la quindicesima di campionato è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa