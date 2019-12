Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio l’INPS non darà seguito la richiesta rivolta due ragazzine divenute Orfane nel 2013 dopo che le padre ha ucciso la madre si era suicidato di risarcire i €124000 dovuti all’uomo che il padre aveva ferito durante la tragedia l’annuncio è venuto dal Presidente tridico dopo che sulla vicenda di Massa Carrara era intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiamando la ministra catalfo che insieme alla ministra Bonetti aveva assicurato una soluzione al più presto la lettera con la richiesta di risarcimento è un atto dovuto ma l’INPS ha già contattato il migliore avvisando lì che non ci sarà alcun atto esecutivo ha detto tridico il ministro dell’economia Gualtieri Annuncia il parere negativo del governo all’emendamento del relatore Che punta a colpireil fenomeno delle false prime case ci sono anche fenomeni di false doppie prime case ma bisogna assolutamente evitare di colpire Famiglie che ad esempio legittimamente lavorano in posti diversi ha detto il ministro quanto alla manovra abbiamo fatto il miracolo Ha detto il ministro sul messe attaccato la campagna della Lega come terroristica mi auguro una risoluzione positiva che raccolga il sostegno delle forze responsabili anche non della maggioranza chi vuole l’incidente spaventa le persone in modo cinico dicendo che ci tolgono i soldi dai conti correnti dubito possa convergere ha detto il ministro del governo va in crisi e perché litigano su tutto non per Salvini io non li vado a cercare poi ci sono tanti eletti ed elettori dei 5 Stelle che sono coerenti Non vogliono il messe dice il leader lega Salvini la crisi succede Non perché la vuole L’opposizione Ma perché sono litigiosi incapace ha detto il leader del Carroccio sull’ex Silva nessuna lettera arrivata dalla multinazionalearcelormittal con l’azienda non si è mai nemmeno parlato di una transazione economica per la sua uscita dallo stabilimento era smentita del Ministero dello Sviluppo Economico alle indiscrezioni secondo cui iniziale Avrebbe proposto al governo la risoluzione definitiva di ogni rapporto sulla vicenda exilva mettendo sul piatto il pagamento di un miliardo di euro per lasciare gli impianti entro aprile del 2009 secondo le stesse indiscrezioni il governo avrebbe rifiutato chiedendo circa il doppio della somma offerta lo sport È una chiusura calcio è Serie A 20:45 bologna-milan chiude la quindicesima giornata di campionato nel pomeriggio di oggi il 2 a 2 tra Sassuolo e Cagliari la vittoria del Brescia in trasferta sulla spalle del Torino in casa per 21 sulla Fiorentina nell’anticipo dell’ora di pranzo 2 a 2 tra Lecce e Genoa nella pallavolo femminile l’imoco Volley Conegliano ha vinto il mondiale per Club Leitaliane ci sono imposte in finale battendo extra cibas Istanbul 3 a 1 la Igor gorgonzola Novara Chiuso al quarto posto sconfitta nella finalina per il bronzo la squadra turca delle banche Istanbul per 3 set a 0 È tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa