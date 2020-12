Ultime Notizie Roma del 08-12-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora una fumata recovery Plan in particolare sul nodo della Task Force per la gestione dei progetti del piano di ripresa e resilienza italiano l’attrice di tele viva non si è arrestata Neppure nella riunione tecnica del preconsiglio dei ministri di ieri sera ha chiamato a trovare una quadra Non solo sullo schema di aggiornamento del recovery ma soprattutto sulla cabina di regia destinata a finire in un decreto ad hoc i tecnici Italia viva sarebbero contrari anche questa soluzione a vedere che previste per la cabina di intanto sul mese si va verso una schiarita ottimismo di vertici dialogo utile oggi il Consiglio dei Ministri è il Ministro dell’Interno lamorgese positiva al covid e mia prima di avere il risultato del tampone test di routine effettuato nei 10 giorni ha fatto in tempo a partecipare al consiglio dei ministri che ha lasciato in anticipo proprio dopo l’accertata positività test molecolare per tutti gli esponenti del governo che hanno partecipato alla riunione eministri Bonafede Di Maio si sono posti in auto isolamento Palazzo Chigi prese tutte le precauzioni necessarie ieri in Italia 13729 i casi ma con €50000 in meno il tasso di positività sta 12:03 % il presidente eletto degli Stati Uniti Joe biden ha scelto il generale in pensione llyod Austin come segretario della Difesa lo riportano i media statunitensi tra cui puliti quella bustina è stato il numero uno della Us Central Command e vice capo di stato maggiore delle Forze Armate americane Sì confermato Dal Senato sarà il primo afroamericano della storia guidare il pentagono l’annuncio è atteso in settimana Cambiamo argomento La leggenda statunitense dell’aviazione Chuck yeager il primo pilota infrangere il muro del suono è morto 97 anni l’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Victoria sul profilo Twitter del pilota dopo diversi tentativi anche al cardiopalma yaga raccomando della x.one infranse il muro del suono il 14 ottobre 1947 raggiungendo 12009 km orari in volo livellato una volta trapelata da stampare impresa segreta Jaeger divenne quasi una star con tanto di copertina di Time l’emittente statunitense MTV proprietà di Microsoft e m in diretta la prima grande rete televisiva di avere un presidente afroamericano si tratta di rashida Jones nel gruppo del 2013 entrerà in carica il primo febbraio a novembre si è messo a Segno un record di Ascolti i suoi 24 anni di storia confermandosi terzo canale di all news dopo cm e Fox News e stasera torno la Champions League che con l’ultima giornata della fase a gironi la Juventus qualificata ormai da tempo Cerca l’impresa in casa del Barcellona mentre la Lazio ospita il brut basta un punto per passare agli ottavi di finale ieri sera nel posticipo della decima giornata di serie A Fiorentina e Genoa Hanno pareggiato 1-1 effettuati i sorteggi per le qualificazioni dei mondiali 2022 l’Italia pesca Svizzera Irlanda del Nord Bulgheria e Lituania ed è tuttobuon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa