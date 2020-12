Ultime Notizie Roma del 08-12-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio se positiva al covid E la ministra lascio il Consiglio dei Ministri tampone per tutti Di Maio Bonafede misuramento le sedevano vicini tutti i ministri nel corso della riunione indossavano la mascherina e rispettavano le distanze di sicurezza recovery in corso per il Consiglio dei Ministri rinviata la riunione capi delegazione in nottata il dibattito tecnici anche su transforce del Piano il presidente eletto degli Stati Uniti Joe avrebbe scelto generale in pensione L’Aia Austin come segretario alla difesa lo riportano i media americani tra cui politico e la CNN scrive l’ANSA Austin è stato il numero uno della Us Central Command e vice capo di stato maggiore delle Forze Armate americane se confermato Dal Senato sarà il primo afroamericano della stare a guidare il pentagono l’annuncio atteso in settimana Secondo i dati del Ministero della Salute Ieri si sono registra16720 casi 528 morti concerto 11217 tamponi nelle precedenti 24 ore a seguito di 163550 tamponi si sono registrati 18887 casi 17186 guariti 564 decessi il maltempo in Italia danni per milioni di euro il turismo de macar Boh Non ci serve c’è chissà le montagne per cogliere immagini probabile ordinanza avverte il governatore Veneto in Alto Adige riaperta la 22 resta chiusa la ferrovia del Brennero milioni di danni all’agricoltura Puglia urgente rimettere in sicurezza il territorio oggi allerta rossa in Veneto Lazio e Abruzzo arancione per i fiumi emiliani è in Campania torniamo all’estero il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in India ha superato quota 140 Mila e quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University secondo l’università americana Dodge nel paese sono decedute 140 1958a fronte di un totale di 9 milioni 703770 casi di contagio l’India secondo paese al mondo per numero di infezioni In termini assoluti dopo gli Stati Uniti e il terzo per numero di decessi dopo Stati Uniti Brasile ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa