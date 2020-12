Ultime Notizie Roma del 08-12-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio nuovo Consiglio dei Ministri per trovare un accordo sul recovery Plan dopo le fumate nere di ieri in particolare da sciogliere il nodo della Task Force per la gestione dei progetti del piano di ripresa e resilienza italiano Italia viva oppone ancora Resistenza sullo schema di aggiornamento dei ricoveri e sulla cabina di regia destinata a finire in un decreto ad hoc i tecnici di Italia viva sarebbero contraria anche a questa soluzione alle deroghe previste per la cabina di regia sul Mes si va verso una schiarita intanto la ministra dell’interno Luciana lamorgese positiva al covid Ieri dopo aver appreso la notizia della positività lasciato anticipatamente il Consiglio dei Ministri che si era svolto con tutte le precauzioni necessariecome chiarito da Palazzo Chigi i ministri Bonafede Di Maio si sono posti in auto isolamento ieri in Italia 13720 nuovi casi con 50.000 tamponi in meno il tasso positività sale al 12:03 % negli Stati Uniti La leggenda dell’aviazione Chuck e Jaeger il primo pilota infrangere il muro del suono è morto 97 anni l’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Victoria sul profilo Twitter dell’ex pilota dopo diversi tentativi anche al cardiopalma al comando delle belle x.one infranse il muro del suono il 14 ottobre del 1947 raggiungendo 1299 km orari 106 in volo livellato una volta pelata la stampa l’impresa segreta divenne quasi una star con tanto di copertina sulla rivista Time lo sport in chiusura calcio ieri il pareggio per 11 trae Genoa entrambi i gol nei minuti finali della partita concluso la decima di campionato E stasera torna la Champions League con l’ultima giornata della fase a gironi la Juventus già qualificata è in Spagna Barcellona Messi e Ronaldo di nuovo faccia a faccia la Lazio Hospital brugge basta un punto gli uomini di Inzaghi per passare agli ottavi di finale per il tecnico la partita non è da sottovalutare e la considera a tutti gli effetti come una finale sono stati effettuati i sorteggi per le qualificazioni dei mondiali 2022 l’Italia pesca nel girone Svizzera Irlanda del Nord Bulgaria Lituania è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

