romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in apertura il 39,9% dei decessi per covid in Italia da inizio panini a te registrato in Lombardia 22252 morti a livello nazionale l’età media di 10 di 80 anni sono 1,2 % ovvero 657 Runner 50 e il 97% aveva malattie precedenti sono i dati forniti dall’istituto superiore di sanità giorno 2 dicembre la seconda regione per numero di vittime ed Emilia Romagna con 5805 10,4% del totale segui dalla Piemonte 5556 il 10% Benevento 3899 il 7% Lazio 2525 4,5% in Liguria 2419d 4,3% nel mondo Intanto i contatti hanno superato la soglia dei97 milioni come emerge dai dati della John Hopkins University Chi la prende mi ha un impatto sul lavoro e sui contributi versati al sistema pensionistico con un calo sostanziale delle Entrate nel box che porta ad un indebolimento delle Finanze pensionistiche a breve termine l’occhio sottolinea che la mortalità in eccesso per i covid dovrebbe ridurre Solo leggermente la spesa pensionistica attuale e futura e c’è il rischio che le canzoni di Emma la priorità ai loro bisogni a breve termine rispetto al benessere a lungo termine cogliendo tutte le opportunità disponibili a sospendere ridurre o posticipare i contributi e ritirare anticipatamente i propri previdenziali Cambiamo argomento da oggi possibile accedere valori immobiliari grazie al nuovo servizio delle Entrate che permette di visualizzare i dati dichiarati nelle compravendite stipulati a partire dal 2019 semplicemente navigando online sulle mappe del territorio nazionale ma non c’è l’agenzia delle entrate in una nota Ester in chiusura Il principale partito di opposizione del sud Sudan Fissa una quota obbligatoriaesultanza di donne del 40% Annuncia il leader del movimento di liberazione del popolo sudanese che sostiene la decisione è stata determinata dal contributo dato dalle donne nella lotta per l’indipendenza del paese è tutto grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

