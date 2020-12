Ultime Notizie Roma del 08-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione appuntamento con l’informazione e martedì 8 dicembre microfono Giuliano Ferrigno politica in apertura il Consiglio dei Ministri previsto per questo pomeriggio per continuare l’esame del recovery plan e della Task Force sulla attuazione dei progetti è stato rinviato Matteo Renzi minaccia intanto la rottura la struttura di Conte pensa a moltiplicare le poltrone ma non dà una mano ai disoccupati e negozi chiusi a chi soffre te le cose rimangono come sono voteremo contro afferma siamo pronti a fare la nostra parte per noi un ideale vale più di una poltrona circa il rischio di una rottura Spero proprio di no ma temo di si dice ancora il leader di Italia viva che poi attacchi abbiamo mandato via Salvini per non dargli i pieni poteri ma non è che ora li diamo a Conte e Rosato avverte non vogliamo far cadere il governo ma il contenuto del recovery Plan sulla Task Force è inaccettabile intanto su Facebook la senatrice del MoVimento 5 Stelle Barbara Lezzi scrivetrascorso due intere giornate con altri 60 parlamentari per trovare un punto di caduta è venuta fuori una risoluzione che non è quella ideale ma Rivendica il ruolo del Parlamento in sede di ratifica ti avverte che non sarà disposto al voto finale se non acida l’avanzamento significativo del resto del pacchetto di riforme è un bene commenta Luigi Di Maio che si stia andando verso un punto di caduta il no al Mes resta fermo ma il voto di domani sarà sul Governo su una funzione tu Presidente del Consiglio prevalga la responsabilità il capogruppo del PD al Senato Marcucci chiarisce si lavora ad una risoluzione che vada bene a tutti per la scienza coronavirus nell’ambito piano vaccini è prevista anche un’app che servirà a mettere del sistema di distribuzione e somministrazione tracciamento l’app permetterebbe di prenotare il vaccino ricevere avvisi tu la data del Richiamo e di monitorare reazioni avverse servirà anche come registro elettronico dei vaccinati tanto ti registrano altre quattro vittime tre medici a causa del covid portando il totale a 237 in Europa secondo un conteggio il Casiasuperato la soglia dei 20 milioni e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

