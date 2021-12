Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 8 dicembre Buongiorno dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio lo studente egiziano Patrick zaki sarà scarcerato anche se non è stato assolto dalle accuse al momento non è ancora uscito dal carcere perché le procedure formali richiedono un po’ di tempo la nuova udienza è stata fissata per il primo febbraio vediamo molto grati per tutto quello che avete fatto dice il padre Georges due diplomatici italiani presente a mansura dopo la notizia soddisfazione è stata espressa dal premier draghi ha fatto sapere Palazzo Chigi Aggiungendo che la vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano ovazione per Sergio Mattarella al teatro della Scala di Milano per la prima del Macbeth in quella che potrebbe essere la sua ultima presenza l’appuntamento di Sant’Ambrogio da Presidente della Repubblica tributo del pubblico della Scala al capo dello Stato ingresso per numerose grida di Beaste bolle tifano per il presidente il sindaco sala invita non tirare per la giacchetta il presidente 12 minuti di Applausi per lo spettacolo ma disapprovazione per la regia dal loggione boom delle prime dosi spinte dell’Avvento dei super Green Park oltre 42.000 in più non solo giorno era dal 18 ottobre che non si aveva un risultato analogo si contano 15756 positivi al covid 99 vittime il tasso di positività Nazionale scende al 2,3 secondo brusaferro dell’istituto superiore di sanità epidemia di covid e installazione nel nostro paese ci sono un seguenti di varianti e omicron tra Calabria Campania Sardegna Venete Bolzano primi dati dal Sudafrica omicron più contagiosa ma meno grave Secondo me metti non c’è nessuna indicazione che la variante omicron causa forme più gravi di covid avanti con lo sciopero generale ma aperti al confronto a patto che cambi il metodo ci sia un confronto vero non tavoli a cui vederti Quando le decisioni sono già prese e LapoMaurizio Landini Pierpaolo Bombardieri che confermano le piastra del 16 dicembre una scelta agita la maggioranza con il centro-destra Che punta il dito contro il silenzio del segretario del PD Enrico Letta grave per bambini che il contributo di solidarietà si è stato messo in minoranza il Presidente del Consiglio il governo valuta l’evolversi della situazione Ti cercano anche nuove risorse contro il caro bolletta Cambiamo argomento due ore di videochiamata con prove di distensione ma non sostanziale gelo tra Vladimir Putin è Joe biden il presidente weiden forte anche l’appoggio dell’Unione Europea unità ha minacciato dure sanzioni senza precedenti contro mosca che possono colpire dall’entourage di Putin alle banche al settore energetico sino al debito sovrano a bloccare la convertibilità del rublo e ha delle Monster circuito SWIFT per i trasferimenti finanziari su scala globale intanto l’Australia si schiera con gli Stati Uniti sulle Olimpiadi Invernali di Pechino22 dove Non inviare alcun rappresentante diplomatico l’ha annunciato il primo ministro Scotti morto il segretario generale dell’ONU Antonio guterres è stato in contatto con un funzionario delle Nazioni Unite è positiva covid in via precauzionale in isolamento a casa lo comunica il portavoce del Palazzo di Vetro guterres non ha alcun sintomo è già stato sottoposto a un tampone che è risultato negativo annullati gli impegni di persona fino al test giovedì hotel hai ricevuto Recentemente la terza dose Dario Angeletti cinquantenne docente dell’università della Tuscia è stato trovato morto nella sua auto prezzi delle saline di Tarquinia Viterbo l’uomo ha insanguinato seduta al posto del guidatore con la cintura di sicurezza allacciata a dare l’allarme è stato un istante i carabinieri hanno trovato dei segni di frenata dell’auto del non si esclude Dunque che la vittima possa aver cercato di fuggire da qualcuno che lo inseguiva perquisizioni in corso potrebbero riguardare proprio il presunto responsabile del delitto forza serata storta per le squadrein Champions League il Milan perde in casa contro Liverpool x 21 ed esce dalla competizione fuori anche dall’Europa League avendo chiuso il girone All’ultimo posto Percorso netto del Liverpool e vittorie in 6 partite sono state le vittorie battuta anche l’Inter ospita di via Madrid 2-0 risultato sul campo nerazzurri secondi nel girone passando il turno ora attendono i sorteggi di bici fermiamo qui per il momento un po’ proseguimento del corso abitanti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa