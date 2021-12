Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le notizie principali Milan eliminato dalla Champions League senza il paracadute dell’Europa League i rossoneri di Pioli sono stati sconfitti un po’ in una rimonta del Liverpool nell’ultima gara del girone chiudendo così All’ultimo posto illusorio Il vantaggio di tumori al ventinovesimo sugli sviluppi di un Corner al trentatreesimo sala che è stimato peggio su una respinta di maiale mentre al cinquantacinquesimo origini ha capitalizzato di testo un errore tecnico dello stesso tomori le altre notizie La prima alla Scala di Milano si accende di nuovo la magia con gli ospiti delle grandi occasioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella entra nel tempio della Lirica per quella che potrebbe essere la sua ultima presenza l’appuntamento dida capo dello Stato dal Pubblico tutto in piedi numerose grida di vista un applauso che si prolungato per 3 minuti successo per il Macbeth salutato da 12 minuti di applausi ma più di una perplessità sulla regia di Davide livermore la cronaca andiamo a Viterbo è stato ucciso il docente dell’università della Tuscia Dario Angeletti trovato morto nel proprio in un parcheggio a Tarquinia il cadavere insanguinato del cinquantenne era stato trovato al posto del guidatore con inserita la cintura di sicurezza da un passante che ha dato l’allarme i carabinieri hanno è seguito Alcune perquisizioni ci sarebbe un sospettato un bambino di 10 mesi ricoverato all’ ospedale materno infantile Salesi di Ancona nelle Marche il piccolo che avrebbe ingerito cannabinoidi era stato accompagnato dai genitori Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chieti in Abruzzo dopo essersi sentito male la procura di Pescara ha aperto un’inchiesta i dati sul coronavirus per 15756 nuovi casiregistrati in Italia sul Seicento 95136 tamponi eseguiti il tasso di positività si attesta al 2,3% in calo rispetto al 3,2 di lunedì nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 99 aumentano di 33 unità le terapie Intensive mentre sono 199 in più i ricoveri negli altri reparti covid i guariti sono 10584 e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa