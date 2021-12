Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale con Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale gomme delle prime dosi spinte dal vento del super Green Park oltre 42.000 in più in un solo giorno era dal 18 ottobre che non è un risultato analogo ti contano 15756 positivi 99 vittime il tasso di positività Nazionale scende al 2,3 secondo brusaferro Istituto Superiore di Sanità l’epidemia di covid a in stazione del nostro paese ci sono 11 sequenze di variante omicron tra Calabria Campania Sardegna Veneto e Bolzano Sul fronte dei controlli 120.000 le persone controllate 3000 quelle sanzionate primi dati Dark APK omicron più contagiosa meno grave secondo la MS non ci sarebbe nessuna indicazione che la variante omicron Causi forme più gravi di covid Cambiamo argomento un lungo applauso al presidente repubblica Sergio Mattarella così si è aperta la prima della Scala col Macbeth di Giuseppe Verdi che ha segnato il ritorno del pubblico per il prestigioso evento di apertura della stagione del teatro milanese innovazione che ha salutato Mattarella nella sua prima Scaligera da capo dello Stato con tanto di richiesta di vista del pubblico la pagina sportiva due sconfitte per le milanesi in Champions nell’ultima giornata dei pesante quella del Milan che perde 21 a San Siro con Liverpool e da ultimo nel gruppo B addio non solo la qualificazione manca il passaggio in Europa League dopo i red passa il turno da te contro l’atlético Madrid è che in offerta batte 3-1 il porto meno doloroso scappò dell’Inter il Real Madrid vince 2-0 i nerazzurri restano secondo Patrick zaky sarà scarcerato ma non è stato assolto la prossima udienza si terrà il primo febbraio 2022 ancora non è chiaro quando potrà lasciare il carcere se nei prossimi giorni e quanto emerge dalla terza udienza del processo a suo carico che si è tenuta a mansura Egitto urla di gioia di familiari attivisti fuori dall’aula di tribunale che hanno accolto la pronuncia ma giornata era iniziata in salita l’udienza è stato Infatti sospesa a soli 4 minuti dall’inizio dopo che la legale di zacky o da un’altra ha chiesto l’acquisizione di ulteriori atti sia per dimostrare la presunte illegalità dell’arresto del 7 febbraio 2020 che la correttezza dell’ articolo sulle discriminazioni dei cristiani copti in Egitto alla base del processo perché cazzo lo studente egiziano dell’Università di Bologna è rimasto in carcere 22 mesi ha causato appunto della diffusione di false informazioni attraverso tre articoli giornalistici rischia una condanna fino a 5 anni di reclusione lo studente 30 anni era stato da poco trasferito dal carcere di Tora nei pressi del Cairo dove ha trascorso quasi tutta la sua custodia cautelare in una prigione di mansura rinviato a giudizio scorso settembre fino all’estate scorsa è rimasto in carcere sulla base di continui nuovi della custodia cautelare è durato oltre due ore Il Summit virtuale presidente americano Joe biden e quello Russo Vladimir Putin sulla questione Ucraina il presidente biden Ha ribadito il sostegno la sovranità Ucraina nella sua integrità territoriale gli ha chiesto una escalation è un ritorno alla diplomazia come la casa bianca biden anche ha manifestato le profonde preoccupazioni degli Stati Uniti e dei nostri alleati europei sulle scale Action delle forze rosse intorno al Ucraina e ha messo in chiaro che gli Stati Uniti Ei loro alleati risponderanno con forti misure economiche di altro genere In caso discrétion militare Inoltre B non ha fatto alcuna concessione Putin sulla procedura con cui la nato decide l’adesione dei suoi membri come ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale dei Sullivan come noto Udine chiesto garanzie legali contro l’espansione della nato ad est ed era l’ultima notizia buona giornata e buon proseguimento di ascolto a più tardi

