Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalle redazioni in studio a Milano Ferrigno un altro balzo dei contagi in Veneto con l’aumento giornaliero più marcato dall’inizio della quarta Ondata 3000 516 positivi cui si aggiungono 6 vittime editrice il bollettino della Regione intanto lo MS spiega che non ci sono indicazioni che la variante omicron sia più grave e non c’è motivo di dubitare che la tua li facevi proteggono i pazienti infetti dalla nuova variante fermato il responsabile per le emergenze dell’organizzazione Mondiale della sanità in un’intervista abbiamo vaccini molto efficaci dice che hanno dimostrato di essere potenti contro tutte le varianti finora in termini di gravità della malattia e ospedalizzazione e non c’è motivo di credere che non sarebbe così anche in questo caso ha però precisato che gli studi Sono ancora prematuri sulla variante rilevata solo il 24 novembre ed allora avvistata in circa 40argomento andiamo in Egitto è stato portato alla stazione di polizia di mansura per completare le procedure di rilascio Patrick zaky scrive in Un Tweet lo NG egiziana per la quale ricercatore lavorava il testo fornisce indicazioni su quanto potrebbe venire rilascio non sappiamo Probabilmente oggi ha detto la sorella di Patrick lo studente egiziano sarà scarcerato anche se non è stato assolto dalle accuse erano udienza è fissata per il primo febbraio maltempo in Italia una nuova perturbazione in azione alimentata da aria fredda sospinta da venti forti meridionali farà nevicate fino in pianura al settentrione gli aspetti avvisano che nelle prossime ore nevicate interesseranno le pianure di Piemonte e Lombardia con accumuli fino a 10-15 cm neve diffusa e copioso su tutto l’arco alpino dove si potrebbero depositare i 50-60 cm oltre 1200 metri ci sarà solo la neve a far notizia ma anche la pioggia in Friuli Venezia Giulia in Veneto anche in Toscana Lazio Sardegna Domani fai la perturbazione si sposterà verso il centro-sud soprattutto sul lato tirrenico ancora con rovesciqualche temporale al nord dopo l’ultima instabilità mattutina sul Triveneto il tempo migliorerà decisamente mi fa piuttosto freddo anche di giorno mi vieni a Milano e Torino io a Venezia l’acqua alta è stato attivato il era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa