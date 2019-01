Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale tolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una barriera al confine con il Messico è assolutamente essenziale per la sicurezza così Donald Trump dallo studio Ovale di migrazione legale non controllata fa male agli americani dobbiamo agire subito io sono determinato aggiungi il presidente e poi c’è una crescente crisi Umanitaria al confine con il Messico i discorsi dallo studio Vale sono è la formato più chi sale che un presidente può usare per rivolgersi al paese il primo tu eri tu mano nel 1947 svolta di Conte sui 49 migranti delle navi che sia Watch sugli altri 249 che sono a Malta da dicembre c’è un limite il rigore vita di pronto ad accogliere almeno donne i bambini Parigi Berlino riceveranno 50 persone ognuna ha fatto che anche gli altri paesi membri partecipino altre 10 in Portogallo sei in olandese in Lussemburgo Germania è pronta a ricevereun’opinione lo fai tu ti devi trasferire solo chi può avere asilo Ma Salvini conferma non cambio idea non sbarca nessuno con te Allora manderò un aereo garanzia sui Bond fino a 3 miliardi e ti doni per una miliardo in fondo al tesoro da 2 miliardi governo o va così soccorso di Carige la banca dovrà presentare un piano entro due mesi Renzi attacca Salvini è Di Maio devono vergognarsi sono bastati 10 minuti di mare notturna del Consiglio dei Ministri per smentire 5 anni di insulti e menzogne contro di noi Idem ipotizzano un conflitto di interesse per Conte socio di Guido Alpà allungo consigliere di Carige ma Palazzo Chigi mega Di Maio Quante balle di giornali Renzi e boschi sulle banche proprio loro parlano Stavini mentre renzi-boschi risparmiatori di hanno ignorati dimenticati Noi interveniamo a loro difesa lega punte piedi sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni non ci sono soldi per i disabili così non lo votiamo si dicono delusi e ponti del Carroccio i fondi li abbiamo aumentati c’è una legge delega sucodice sui diritti dei disabili con te se ci sono suggerimenti li analizzeremo anche stavolta troveremo una soluzione la Commissione Europea ha accolto la domanda presentata da Francia e Germania e che la invitavano esaminare la luce del regolamento sulle concentrazioni la proposta di acquisizione di jean-pierre delle Entrate che il nuovo nome di STX da parte di Fincantieri secondo la commissione l’operazione rischia di nuocere in misura significativa la concorrenza nel settore della costruzione navale a livello europeo e mondiale l’eliseo chiarisce nessuna forma di ritorsione politica dei Colli sospesi e poi ripresi ieri sera dall’ aeroporto londinese di altro o dopo l’avvistamento di un drone vicino allo spazio aereo dello Scalo La misura è stata precauzionalmente per evitare ogni minaccia alla sicurezza operativa di voli mentre ti cercava di accertare la natura dell’incidente un caso analogo rimasto non chiarita aveva causato a dicembre lo stop totale dei voli per due giorni nel periodo natalizio Argo Twitch Lucia Riina Figlia trentanovenne del boss dei boss morto in carcere nelnovembre 2017 ha aperto un ristorante a Parigi La donna ha lasciato Corleone insieme con il marito Vincenzo Bellomo la figlia di 2 anni il ristorante Corleone by Lucia Riina promette autentiche cucina siciliana italiana è aperto i battenti in una stradina non lontana dall’ Arco di Trionfo la proprietà però risulta essere intestato alla società per azioni preceduta da un francese una bimba di 3 anni nata prima di un tratto di esofago mangia per la prima volta grazie a un intervento chirurgico per la ricostruzione per esofago la piccola affetta da una malformazione congenita è stata operata nell’ ospedale infantile Regina Margherita della Città della salute di Torino finora era stata alimentata con un sondino nello stomaco e poi con una cannula in vena lo sport il Napoli conferma la linea della fermezza di intenzione di prendere iniziative anche clamoroso in campo se si ripetessero cori razzisti durante le partite lo si apprende da fonti del club che evidenziano perplessità per le dichiarazioni di Matteo Salvini sul intenzione di non fermare le partite in caso dil’Inter non farà ricorso contro la chiusura per due partite dello stadio di Sansiro ma Chiede a lei Gae e fisici di aprire il primo anello arancio del Meazza i bambini delle scuole calcio salgono al 23 indagati per il tifoso morto e per il momento ci fermiamo qui in promozione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa