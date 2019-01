Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio una barriera al confine con il Messico assolutamente essenziale per la sicurezza così Donald Trump dallo studio Ovale di migrazione legale non controllata fa male agli americani dobbiamo agire subito io sono determinato aggiungi il presidente poi c’è una crescente crisi Umanitaria il confine con il Messico i discorsi dallo studio Ovale sono informato più ufficiale che un presidente può usare per rivolgerti al padre il primo Harry Truman nel 1947 svolta di Conte sui 49 migranti delle navi sia Jesi Watch sugli altri 249 che sono a Malta da dicembre c’è un limite il rigore l’Italia è pronta ad accogliere almeno donne i bambini Parigi e Berlino riceveranno 50 persone ognuna fatto che anche gli altri paesi membri partecipino altre 10 in Portogallo sei in Olanda in Lussemburgo la Romania è pronta a ricevere qualcuno lui gli europei potete trasferire solo chi può avere asiloma Salvini conferma non cambio idea non sbarca nessuno con te Allora manderò un aereo i carabinieri del Ros di Palermo hanno eseguito oggi nelle province di Palermo Trapani Caltanissetta e Brescia 15 Fermi disposti dalla di via del Capoluogo siciliano nei confronti di persone accusate di istigazione a commettere delitti materia di terrorismo associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ingressi legale di migranti nel territorio nazionale dei servizi abusivo di attività intermediazione finanziaria garanzia sui Bond fino a 3 miliardi azioni per un miliardo in fondo al tesoro da 2 miliardi governo va così soccorso di Carige che dovrà presentare un piano entro due mesi Renzi attacca Salvini è Di Maio devono vergognarsi sono bastati 10 minuti di una riunione notturna delle algerienne per smentire 5 anni di insulti e mezzo ogni contro di noi Idem ipotizzano un conflitto di interesse per Conte socio di Guido Alpa a lungo consigliere di Carige Palazzo Chigi nega Di Maio Quante balle di giornali renzi-boschi sulle banche proprio loro parlano Salvini Renzi e boschi hanno ignorati di Parmanoi li difendiamo la lega Ponte piedi sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni non ci sono i soldi per i disabili così non lo votiamo ti dicono deluse Fonti del Carroccio i fondi l’abbiamo montati c’è una legge delega sul nuovo codice sui diritti dei disabili i compiti ci sono suggerimenti di analizzeremo anche stavolta troveremo una soluzione la Commissione Europea ha tolto la domanda presentata da Francia e Germania che la invitavano esaminare la luce del regolamento sulle concentrazioni la proposta di acquisizione di jean-pierre De l’atlantique da parte di Fincantieri secondo la commissione l’operazione rischia di nuocere misura significativa la concorrenza nel settore della costruzione navale a livello europeo e mondiale l’eliseo chiarisce nessuna forma di ritorsione politica alcuni Consolati sono stati evacuati a Melbourne in Australia causa di pacchi sospetti uno dei quali si trovava vicino al Consolato Italiano reporter Icardi anno senza specificare se questo Consolato sia per quelli che sono stati evacuati la situazione adesso sotto controllo tra gli altri Consolati presi di Mira ci sono quello britannico Stati Uniti e tu secondo il cosìSono stati inviati i tacchi A22 Consolati sette dei quali sono stati evacuati dei Colli sospesi poi ripresi ieri sera dall’ aeroporto londinese di Enzo dopo l’avvistamento di un drone vicino allo spazio dello scatta misura è stata presa perché finalmente per evitare ogni minaccia la sicurezza operativa Tivoli mentre si cercava di accertare la natura dell’incidente un caso analogo rimasto non chiarito aveva causato dicembre lo stop totale dei voli per due giorni nel periodo natalizio addobbi Lucia Riina Figlia 39enne del boss dei boss morto in carcere nel novembre 2017 aperto un ristorante a Parigi da donna ha lasciato Corleone insieme con il marito Vincenzo Bellomo la figlia di ristorante Corleone by Lucia Riina promette autentica cucina siciliana italiana è aperto i battenti in una stradina non lontana dalla Arco di Trionfo la proprietà però risulta essere intestata a una società presieduta da un francese ci fermiamo qui a voi tutti l’augurio di una buona giornata ci sentiamo più tardi restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa