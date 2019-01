Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio temeva che ci si ritrovasse con un esercito di kamikaze in Italia per questo è un tunisino ho deciso di parlare con gli inquirenti le sue dichiarazioni heladeria di Palermo guidato da Francesco Lo voi hanno portato all’operazione abbiate che ha consentito di scoprire una banda che sarebbe stata dai vita alla tratta di migranti Il terrorismo e il contrabbando di sigarette per finanziare le altre attività tra cui anche l’espatrio di soggetti ricercati Tunisia per reati legati al terrorismo con Queste accuse Carabinieri del Ros di Palermo stanno eseguendo nelle province di Palermo Trapani Caltanissetta e Brescia 15 Fermi disposti dalla di via del Capoluogo siciliano uno dei Fermati colui che poi ha collaborato con i PM avrebbe anche istigato al terrorismo imboccato la morte in nome di Allah è stato apologia dello Stato islamico attraverso i social la banda finanziata attraverso viaggi organizzati clandestinamente con €2500 erapossibile raggiungere le coste trapanesi partendo dalla Tunisia bordo di gommoni veloci per i PM di Palermo che hanno disposti fermi la banda rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale perché in grado di fornire un passaggio Marittimo sicuro celere particolarmente appetibile per persone ricercate dalle forze di sicurezza tunisine o sospettate di connessioni con formazioni terroristiche Cambiamo argomento rimaniamo all’estero al confine con il Messico c’è una crisi umanitarie di sicurezza Donald Trump si rivolge agli americani nel discorso alla Nazione per spiegare il perché il muro al confine con il Messico essenziale un discorso televisivo conciso 8 minuti in cui il presidente americano non si spinge a dichiarare d’emergenza Nazionale uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di critiche l’emigrazione legale un non controllata fa male agli americani dobbiamo agire subito dice Trump dallo studio Ovale C’è chi dice che il muro in morale dice riferendosi è l’espressione usata dalla speaker della camera Nancy pelosi ma molti costruiscono recinzione barriere per loro case non perché odiano le persone che stanno fuori ma perché amano quelli che sonoNancy pelosi Chuck schumer respingono seccamente le critiche da un’altra ma la smetta di tenere in ostaggio gli americani riapre il governo suona la speaker della camera Democratica pelosi nel giorno in cui sembra più vicina la soluzione del caso si può cisti ai con 49 migranti bloccati a bordo della nave della II on the G da 18 giorni pensione all’interno del Governo italiano per me per conta il Ministro dell’Interno Salvini dopo l’invito della commissione europea per sbarcare I migranti Germania e Francia si dicono pronte ad accogliere 150 a testa per quelli attualmente aborto dei liberali e 249 che si trovano già Malta perché arrivati nelle scorse settimane in tutto quindi 298 migranti da redistribuire e anche altri paesi europei hanno dato disponibilità ma intanto sul si può cisti ai nell’esecutivo italiano si registra un botta e risposta tra il premier Conte il Ministro dell’Interno Salvini Contea è un caso eccezionale penso che il sistema Italia posso sopportare poche donne Pochi bambini a ferma il premier Salvini esprime la linea condiviso dal governo matemartiamo nel segno dell’eccezionalità un intervento di questo tipo la linea delperò non puoi essere tacciata di incoerenza il Ministro dell’Interno appena 10 minuti dopo le parole di Conte in diretta Facebook replica e resta fermo sulla linea dura non cambia Non cambierò mai idea un cedimento significherebbe riaprire le porta il traffico di esseri umani afferma Salvini Dunque nessuno arriverà mai con il consenso mio della Lega anche se mi si dice che in via eccezionale parola qui con te replica immediatamente Vorrà dire che non gli faremo sbarcare mi prenderò con l’aereo e lì riporterò andiamo in italiano scossa di terremoto di magnitudo 4, uno è stata registrata Nella notte tra martedì e mercoledì a 24:50 a 10 km a nord-ovest di Milo in provincia di Catania alle pendici dell’Etna lo riporta Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ipocentro del sisma è stato rivelato a 2 km di profondità mentre l’epicentro è stato localizzato Tre Comuni di Linguaglossa Sant’Alfio Emilio la terra continua a tremare dopo l’eruzione dell’Etna del 24 dicembre scorso numerose le scosse registrate in queste settimane torniamo all’estero il treno delleper nordcoreano Kim jong-un ha lasciato la stazione di Pechino lo riporta l’agenzia Jona per la partenza è maturata poco più di un giorno dall’arrivo nell’ambito della vita programmata non riferito ieri meglio ufficiali di Pechino dal 7 al 10 gennaio ed è tutto buon proseguimento di ascolto di Maria

