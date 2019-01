Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e Francesco Vitale in studio al confine con il Messico una cresima militari di sicurezza il muro va costruito perché serve a fermarla in questi termini si esprime il presidente Trump Rivolgendosi gli americani 8 minuti di discorso dallo studio Valle della casa bianca nel quale ribadisce che l’immigrazione illegale non controllata fa male agli americani dobbiamo agire subito immediata la replica di democratici con lo speaker della camera pelosi che A proposito veloci da un’accusa tra un po’ di tenere in ostaggio gli americani lo sollecita riaprire il governo garanzie statali sulle obbligazioni a Carige per un massimo di 3 miliardi di euro attivabili fino al 30 giugno fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri le bombe dell’eventuale sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale e quanto prevede il decreto Carige e firmato ieri dal Presidente della Repubblica è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri lo scontro politico con Leoelezioni all’attacco del governo Idem che hanno ipotizzato un conflitto di interesse per Conte operazione dei Ros dei Carabinieri di Palermo nel capoluogo siciliano nelle province di Trapani Caltanissetta e Brescia 15 risposte dalla di via nei confronti di persone accusate di istigazione a commettere delitti in materia di terrorismo associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ingresso illegale di migranti nel territorio nazionale di esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria secondo le indagini venivano gestiti viaggi su natanti veloci di piccoli gruppi di immigrati tra da Tunisi Alitalia sul profilo Facebook di un fermato trovati video di esecuzioni capitali dei boia di Dais noto come gira il ho intervistato dal Fatto Quotidiano e vicepremier Vinaio rilancia sul suo appoggio a manifestanti francesi e far sapere che sta formando un gruppo per le europee nei prossimi giorni incontrerà anche alcuni dei file già li aggiunge Ma che non puoi lavorare dalle antenne roba mentre io facendolo commetterei lesa maestà Di Maio ha incontrato i rappresentanti di movimenti polacchi croati finlandesirubicon posizioni molto diverse osserva Ma anche in questo caso ci sarà un contratto garanzia vogliamo creare la grande famiglia Europea della democrazia diretta su Carige spiega la regola è una se lo Stato metti i soldi di una banca diversa dello Stato lo abbiamo sempre sostenuto e comunque per ora non ci abbiamo messo €1 non risultano danni a persone o cose dopo le verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile In seguito la scossa di terremoto di magnitudo 41 registrata 24:50 in provincia di Catania alle pendici dell’Etna l’evento epicentro tra i comuni di Linguaglossa Sant’Alfio Milo è stata avvertita dalla popolazione l’epicentro di sisma è stato rilevato a 2 km di profondità alcuni Consolati evacuati a Melbourne Australia causa della presenza di pacchi sospetti Ma di quale si trovava vicino al Consolato Italiano a quanto riporta il quotidiano di Melbourne DJ Consolati interessati sono meno 7 ma pacchi sospetti potrebbero essere stati inviati e 22 rappresentanze secondo laevis di un dipendente del consolato della Nuova Zelanda ha detto che i pacchi in questione sono bustela scritta amianto e abbiamo ancora argomento l’uomo avrebbe riconosciuto lo status di rifugiata la diciottenne esaudita bloccata in Thailandia nel tentativo di raggiungere l’Australia dopo aver attivato la religione islamica tenendo per la sua incolumità lo riferisce la BBC citando le autorità australiane queste ultime che In un primo momento avevano detto che avrebbero considerato la sua richiesta secondo i tempi modi consueti hanno lasciato intendere che di fronte a l’intervento dell’uomo considereranno molto seriamente la concessione in tempi brevi di un visto per motivi umanitari È tutto Buon proseguimento di ascolto linea alla regia

