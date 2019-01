Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli al confine con il Messico c’è una crisi Umanitaria di sicurezza Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perché il muro al confine con il Messico essenziale un discorso conciso di 8 minuti in cui il presidente americano non si spinge a dichiarare l’emergenza Nazionale uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di critiche all’immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani dobbiamo agire subito dice Trump dallo studio Ovale i carabinieri del Rosa di Palermo stanno eseguendo nelle province di Palermo Trapani Caltanissetta e Brescia 15 Fermi disposti dalla di via del Capoluogo siciliano nei confronti di persone accusate di istigazione a commettere delitti in materia di terrorismo associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per contrabbando di tabacchi lavorati esteri inglesegare di migranti nel territorio nazionale Ed esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria l’organizzazione criminale gestiva viaggio a bordo di natanti veloci di piccoli gruppi di migranti tra Tunisia e l’Italia non risultano danni a persone o cose dopo le verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile In seguito alla scossa di terremoto magnitudo 4.1 registrata alle ore Zero 50 in provincia di Catania alle pendici dell’Etna l’evento con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa Sant’Alfio Milo è stato avvertito dalla popolazione il Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire l’evolversi della situazione in stretto raccordo con i centri di competenza e con la regione Sicilia il treno del leader nordcoreano Kim jong-un ha lasciato la stazione di Pechino lo riporta l’agenzia Jonas la partenza è maturata a poco più di un giorno dall’arrivo nell’ambito della visita programmata a non Rifieri i media ufficiali di Pechino dal 7 al 10 gennaio l’economiste boccia il governo italiano che secondo i suoi analisti ha fatto scendere nel 2018 l’Italia dal ventunesimo al trentatreesimo posto nella classifica globale ribasso anche il voto complessivo da 7,98 a 7,71 punti modo complessivo che vede in testa alla Norvegia con 9,87 punti ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa