Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all’accordo europeo sui migranti delle navi della venendo in Sea Watch Se hai da settimane in mare con 49 migranti Malta trasferirà sulle proprie navi migranti che saranno ridistribuiti tra 8 paesi di Unione Europea tra cui l’Italia l’operazione per trasferire I migranti sulle navi delle nostre forze armate ha detto il premier maltese inizierà il prima possibile il tasso di disoccupazione scende al 10,5% novembre 2018 Secondo i dati provvisori dell’istat in calo di 0,1 punti percentuali da ottobre di 0,5 punti da novembre 2017 turno a calare osserva l’istituto di statistica dopo due mesi di crescita la stima delle persone in cerca di occupazione il calo si concentra aprelentamente tra le donne le persone da 15 a 34 anni i disoccupati sono 2 milioni 735 mila Il calo della disoccupazione compensato da l’aumento del tasso di inattività al 34,3% + 0,1 punti percentuali autoprodurre cannabis a uso ricreativo non sarà più reato lo prevede un disegno di legge presentato a Palazzo Madama dal senatore del MoVimento 5 Stelle Matteo Mantero secondo la proposta di legge anticipata su Facebook e sotto il titolo libera Chiama vista in libero stato sarebbe permesso coltivare fino a tre piante femmine in casa proprio in forma associata per un massimo di 30 soci e di detenere fino a 15 grammi di sostanza presso il proprio domicilio e 5 G Qual è il CSM assolve Matteo Salvini per il botta e risposta con il procuratore di Torino Armando Spataro da fine anno in pensione seguito il Twitter del Ministro dell’Interno su un operazione della Polizia Torino ancora in corso coordinata dalla procura non risulta lesoindipendente esercizio della funzione giudiziaria stabilito la prima commissione con un provvedimento divenuto definitivo perché sono trascorsi i termini in cui poteva essere impugnato e Proposto al vaglio del Plan per ora è tutto dalla redazione Buon pomeriggio appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa