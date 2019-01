Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato il via libera all’accordo europeo sui migranti delle Navi delle Ong egizi Watch che hai la settimana in mare con 49 migranti migranti che stanno sbarcando a Malta verranno distribuiti in 8 paesi dell’Unione Europea tra i quali L’Italia si tratta di Germania Francia Portogallo Irlanda Romania Lussemburgo e Olanda Berlino annunciato che prenderà 60 profughi attacca il Ministro degli Interni l’Europa chi propone di accogliere altri immigrati cedendo e Ricatti di schiaffi e ho energie questo rischia di diventare un enorme problema ha sottolineato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi a Varsavia in conferenza stampa con il collega ioachimgaranzie statali sulle obbligazioni Carige per un massimo di 3 miliardi di euro attivabili fino al 30 giugno è un fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri die Born Days dell’eventuale sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale quanto prevede il decreto che eri già firmato ieri dal Presidente della Repubblica è pubblicato in Gazzetta Ufficiale siamo la banca del territorio diventeremo la banca esemplare del territorio a prescindere dalle prospettive di aggregazione lo ha detto il commissario di Carige Pietro modiano oggi a Genova per il quale ha ricapitalizzazione preventiva non è sul tavolo non è necessaria nego che questa sia un’ipotesi È un ipotesi teoriche estrema più che residuale ha detto Claudio Baglioni E li ha ribattezzati Fratello Sole sorella Luna Claudio Bisio e Virginia Raffaele sono pronti alla loro prima volta insiemepalco dell’Ariston per la 69esima edizione di Sanremo 5 9 febbraio non abbiamo mai lavorato insieme Non vedevo l’ora spiega Bisio in conferenza stampa avremmo dovuto fare Zelig insieme ma non è successo gli fa Eco Virginia all’ottimo da sempre ero piccola e lui già lavorava è un mostro La cosa positiva sorride e che quest’anno devo imparare un nome Solo Claudio Speriamo di colorare il festival ma saremo rispettosi verso la gara con il numero 69 la prossima edizione del Festival di chiama la simmetria del sincronismo certo sempre significati per le mie scelte Dunque quest’anno sarà l’armonia al festival sottolinea Claudio Baglioni La procura di Roma Indaga in relazione agli scontri avvenuti tra un gruppo di ultras della Lazio e forze dell’ordine Nel corso delle Celebrazioni per i 119 anni dalla fondazione del club bianco-celeste a Piazzale Clodio si accende un’informativa della Digos il procedimento e coordinatoprocuratore aggiunto Francesco Caporale i reati ipotizzati sono violenza privata lesioni e resistenza pubblico ufficiale al momento il bilancio è di un arresto e tre tifosi denunciati la rabbia di Lotito pseudo tifosi ne risponderanno ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa