Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 9 gennaio in studio Giuliano rinopatia l’informazione Malta Annuncia il via libera all’accordo Unione Europea sui migranti delle Navi delle UMG si cuoce se hai i profughi saranno portati a terra dalla Marina di La Valletta e poi ridistribuiti tra 8 paesi Unione Europea tra cui l’Italia ma Salvini Si oppone L’intesa sottoscritta anche dal premier Conte però pazienza e Ricatti Gli scafisti o ing questo rischia di diventare un enorme problema resto assolutamente contraria nuova TV in Italia a Bruxelles fanno finta di non capire a un segnale di debolezza che gli italiani non meritano per me è un argomento per ottenere le proposte unitarie contenute nella piattaforma tutto quanto e lavoratori da CGIL CISL e UIL per cambiare le scelte dell’esecutivo e per aprire un confronto serie di merito le tre organizzazioni sindacali organizzeranno non ce l’ho con una nota una grande manifestazione Nazionale che si svolgerà a Roma sabato 9 febbraioSalve Matteo Salvini private risposta con il procuratore di Torino Spataro da fine anno in pensione in seguito al Twitter del Ministro dell’Interno su un operazione della polizia a Torino ancora in corso coordinata dalla procura non risulta l’indipendente dentista della funzione giudiziaria stabilito la prima commissione con un provvedimento divenuto definitivo perché trascorsi i termini in cui poteva essere impugnate proposto il Baglio del plenum l’ultima notizia in più durata carina Sì ok dai creditori al piano di Roma Capitale per il salvataggio della più grande azienda Europea pubblica di trasporti attacca festa dei cittadini così la sindaca di Roma raggi dei creditori al piano di concordato la strada per risanare la municipalizzata dei trasporti prezzi un articolo 609 bus e lavori metro Salviamo 11000 posti di lavoro continuo la multa chi non paga biglietto e rilancio del trasporto pubblico le parole della sindaca di Roma è tutto grazie per averci seguito le news e torna ma la prossima edizione

