Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno garanzie statali sulle obbligazioni Carige per un massimo di 3 miliardi di euro attivabili fino al 30 giugno è un fondo pubblico da 1,3 miliardi per gli oneri del mondo e le eventuali sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale lo prevede il decreto Carige in Gazzetta Ufficiale di Maio dice operazione non c’entra nulla con processi di salvataggio delle passato il Sottosegretario alla presidenza Giorgetti afferma la nazionalizzazione è una possibilità concreta e per il positivo dalla relatrice Movimento 5 Stelle al ddl sul referendum propositivo ha un emendamento PD con il quorum approvativo al 25% la commissione affari costituzionali della camera iniziato l’esame del 270 mandamenti parere positivo anche un secondo emendamento la legge attuativa deve essere di Rango costituzionale dovrà quindi avere la maggioranzai voti nelle camere il ministro Fraccaro liberi cenobitico del coinvolgimento diretto dei cittadini Nella formazione delle decisioni pubbliche non si prevede alcun quorum strutturale cioè il numero di aventi diritto che devono partecipare alla consultazione per renderla valida spiega proprio al fine di salvaguardare il principio che a decidere sia chi partecipa e non chi sta a casa Cambiamo argomento dice premere Di Maio rilancia sul suo appoggio ai manifestanti francese fa sapere che sta formando un gruppo per le europee incontrerà anche alcuni dei tira gialli quindi incazza la disponibilità del leader della corrente dura del movimento che contrariamente al esponente della la più moderata che gliela aveva denunciato l’ingerenza del capo politico del MoVimento 5 Stelle a forma di essere sempre molto contento che le varie espressioni di sostegno ai gilet per noi è una cosa molto importante dice disponibilità anche da una delle ex portavoce moderate del Movimento l’ultima notizia in chiusura la procura di Roma Indaga dopo gli scontri della scorsa notte tra un gruppo di ultras della Lazio forze dell’ordine corso di potenziamento per i 119 anni della fondazione del club bianco-celesteassistenza privata lesione Resistenza pubblico ufficiale tifosi denunciati attaccato 2500 presenti in piazza ha iniziato a lanciare bottiglie contro la polizia che aveva risposto con cariche lacrimogeni e idranti tutto grazie per averci seguito le inoltro tornano alla prossima edizione

