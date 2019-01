Ultime Notizie Roma del 09-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione migranti in apertura io Non autorizzo arrivi così da Varsavia il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha anche accusato di alleati del MoVimento 5 Stelle di non averla avvertito della decisione le scelte aggiunto si condividono e le riunioni si fanno prima non dopo sul esecutivo Salvini esclusi una crisi ma nel contempo chiedere un chiarimento nel governo Malta annunciato il via libera all’accordo Unione Europea sui migranti delle Navi delle Vaiana egizi voce sia il mare con 49 profughi che saranno portati a terra dalla Marina di La Valletta e poi ridistribuiti tra 8 paesi Unione Europea tra cui l’Italia L’intesa alla quale Salvini Si oppone è stata sottoscritta anche dal premier Giuseppe Conte Europa accede a ricatti di statistica MG a Bruxelles fanno finta di non capire insisti Salvini Giorgetti afferma vicenda non risolta ma il governo non rischia L’Italia ha dato la disponibilità a prendere unamigranti che verranno sbarcati ma è l’unico degli otto paesi che partecipano d’accordo a non aver ancora reso noto il numero di sembrando ti di farlo solo dopo lo smartphone secondo quanto si apprende a Bruxelles se il vicepremier Luigi Di Maio di lancio sul suo appoggio ai manifestanti francesi e fa sapere che sta formando un gruppo per le 9:00 incontrerà anche alcuni dei file gialli quindi incassa la disponibilità del leader della corrente dura del movimento che contrariamente al esponente della la più moderata prima di essere sempre molto contenta delle varie espressioni di sostegno ai gira gialli Per noi è un appoggio molto importante la cronaca di una tifosa arrestati altri tre denunciati il bilancio degli scontri della scorsa notte durante i festeggiamenti dell’anniversario della Lazio a Roma si tratta di appartenenti alle frange Ultras nei loro confronti verranno emessi provvedimenti di d’asporto gli agenti feriti con prognosi dai 4 e 20 giorni Poco dopo la mezzanotte un gruppo di 300 tifosi della Lazio iniziato un fitto lancio di bottiglie bombe carta pietre in altri oggetti contro le forze dell’ordine Lotito afferma se uso tifosi ne risponderanno in chiusura l’ultima notiziaandiamo della brexit per chi la prende dottori britannica teli da me hai chiuso oggi nel Question Time il ricorso elezioni anticipate anche in caso di bocciatura martedì 15 e comuni dell’accordo sull’uscita della Gran Bretagna dall’Europa dalle raggiunto con a Bruxelles il governo non vuole le elezioni ma un buon accordo ha detto nei replicando a diademi corbin accusando il leader laburista di essere contraddittorio tu la brexit è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa