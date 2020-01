Ultime Notizie Roma del 09-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio sembra rientrare l’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran attacco missilistico di Tirana contro le basi americane in Iraq e risposta l’uccisione di sole mani Fa pochi danni nessuna vittima Trump dice che tutte le opzioni restano sul tavolo ma per il momento annuncia solo nuove sanzioni contro gli interessi iraniani oggi la camera americana vuota comunque un progetto di legge per impedire al presidente americano di fare la guerra Teheran giallo intanto sul dizionario ucraino con 176 a bordo tutti morti l’ambasciatore libico all’Unione Europea smentito ieri sera le voci di un sequestro di saraghi al suo rientro da Bruxelles il premier libico Hector Gomez tripletta bene Ha detto gaddur Saracino ha fatto però scalo a Roma intanto a quanto pare ha da l’accoglienza riservata da Conte adattare è rimasto irritato non ci può essereun criminale di guerra hanno dichiarato da Tripoli Russia e Turchia chiedono il cessate-il-fuoco da domenica una volta contro Autostrade per l’Italia come possibile alternativa alla revoca delle concessioni sarebbe questa una delle strade allo studio del governo per chiudere il caso con naspi dopo il crollo del ponte Morandi oggi vertice tra con tre E la ministra De Micheli nessuna soluzione intanto per l’Italia il cosino non sarà entro Maggio avverte Patronelli intanto già via il voto sugli emendamenti al Decreto sulla compagnia questa mattina in Senato nuova riunione della giunta sulla immunità del caso Gregoretti Salvini attesa la proposta del presidente Gasparri sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell’Interno un’ora ieri a Parigi il cadavere di un bimbo di una decina d’anni è stato trovato nel carrello di un Boeing dell’air France Decollato Dalla Costa d’Avorio è atterrato all’aeroporto Charles de Gaulle riciclano della criminalità barese avevano messo le mani sul settore dei giochi lo accertato la guardia di finanza al termine di un’indagine che ha portato all’emissione da parte del GIP di 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere i membriorganizzazione avevano concentrato i propri interessi sono installazione sulla gestione degli apparecchi di intrattenimento nei negozi e nelle sale gioco in città causa in campana sta sulla decisione di Harry e meghan a di rinunciare allo status di membro disegno della famiglia reale per ritagliarsi un’autonomia finanziaria di vivere il loro tempo tra Regno Unito e Nord America una decisione sulla Corona aveva inizialmente messo il timbro salvo poi fermare tutto con un secondo clamoroso di smentita con cui la regina dato Per ora un secco al ai Duchi di sussex e stasera Torino e Granata ospitano il Genoa per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Paolo Dal Pino il nuovo presidente della Lega Serie A supercoppa di Spagna Real Madrid Barcellona e Valencia e va in finale stasera l’altra semifinale tra barcellona-atletico Madrid cimolai No non è lo slalom speciale di CMD Madonna di dallo svizzero your E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa