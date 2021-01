Ultime Notizie Roma del 09-01-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio sono oltre mezzo milione di italiani vaccinati finora contro il covid secondo gli ultimi dati del governo l’istituto superiore di sanità segnala un incremento della velocità di crescita dei contagi a Hospice misure più stringenti l’indice RT risale sopra uno il tasso di positività Cala al 12:30 % altri 620 decessi da domani in zona arancio Calabria emilia-romagna Lombardia Sicilia e Veneto dal 16 la stretta del nuovo dpcm con divieto di spostamento anche tra le regioni Gialle per chiude definitivamente l’account di Donald Trump per il rischio che inciti la violenza anche il 17 gennaio il presidente statunitense Twitta da quello ufficiale potus ma il sitoc’è anche quel post in un comunicato Trump annuncia di valutare una sua piattaforma pioggia di critica Twitter dei repubblicani negli Stati Uniti sono il nostro più grande nemico afferma il leader nordcoreano Kim jong-un scontro nella maggioranza su ricoveri e sul mess tensione alle stelle con Italia viva rottura sfiorata Ma poi il MoVimento 5 Stelle parla di passi avanti il Consiglio dei Ministri atteso per martedì in Lombardia oggi la presentazione dei nuovi assessori con la Moratti al Welfare al posto di galera e alla vicepresidenza al fianco di Open Arms stamattina l’udienza preliminare per Salvini calcio è serie A oggi in campo li anticipi della diciassettesima giornata Benevento Atalanta alle 15 no a Bologna alle 18 milan-torino alle 20:45 domani alle altre partite con Roma Inter Juventus è positivo al covid anche delict Maicon torna a giocare in itessere di nello sci oggi la discesa femminile di Coppa del Mondo a sant’ Anton in Austria è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa