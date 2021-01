Ultime Notizie Roma del 09-01-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio 5 regioni in zona arancione Fino al prossimo 15 gennaio poi dalle 16 la nuova stretta del nuovo dpcm col divieto di spostamento anche tra le regioni gialle le regioni in zona arancione sono Calabria emilia-romagna Lombardia Sicilia e Veneto oltre mezzo milione di italiani vaccinati finora contro il covid secondo gli ultimi dati del governo l’istituto superiore di sanità segnala un incremento della velocità di crescita dei contagi e auspica misure più stringenti l’indice RT risale sopra uno il tasso di positività Cala al 12% nelle ultime 24 ore 620 i decessi negli Stati Uniti nuovo record di contagi giornalieri quasi 290 mila il Brasile supera quota 8dicasi da inizio pandemia 7100000 i guariti in India oltre 150 mila decessi totali 130000 in Messico il Giappone inasprisce controlli alla frontiera record di contagi e vittime anche in Europa la Germania registra 1188 decessi e 31000 nuovi casi Cambiamo argomento allerta gialla per maltempo in sette regioni quest’oggi Abruzzo Calabria Emilia Romagna Lazio Molise Sardegna e Umbria il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato A livello mondiale a pari merito con il 2016 chiudendo un decennio di temperature record a causa del riscaldamento globale andiamo in India 10 bambini sono morti nell’incendio scoppiato nel reparto di maternità di un ospedale dello Stato indiano del maharashtra messi in salvo altri sette dei neonati che erano in quel momento nel nosocomio di bandarai bimbi morti avevano tra i pochii tre mesi di età la causa del rogo non è ancora nota il premier modi parla di tragedia straziante è stata avviata un’indagine sport in chiusura calcio è serie A oggi gli anticipi della Diciassettesima giornata si inizia alle 15 con Benevento Atalanta poi a seguire Genoa Bologna alle 18 e milan-torino alle 20:45 domani le altre partite tra le quali spicca Roma Inter Juventus positivo al covid anche delict Michael torna a giocare in Italia in Serie D nello sci oggi la discesa femminile di Coppa del Mondo a sant’ Anton in Austria è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

