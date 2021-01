Ultime Notizie Roma del 09-01-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione un buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio livello d’attenzione batte nuoto Altissimo le restrizioni sono l’arma fondamentale contro il covid ancora per qualche mese lo ha detto il ministro della Salute speranza all’indomani della firma delle ordinanze che li portano in arancione e Gabri Emilia Romagna Lombardia Sicilia e Veneto l’Italia supera quota 500 mila baci nati Siamo ancora all’inizio del percorso e le dosi di cui disponiamo sono ancora evidentemente limitate dice il ministro dal 16 gennaio la stretta del nuovo dpcm col divieto di spostamento anche tra regioni Gialle il governo inizierà a lavorare sulla bozza da lunedì ma alcuni punti sono già definiti e il ministro speranza illustrerà alla camera il 13 gennaio il leader della Lega Matteo Salvini a Palermo per l’udienza preliminare di in cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto datto d’ufficioè vietato lo sbarco A Lampedusa ad agosto del 2019 di 107 migranti soccorsi in mare dalla nave della NG spagnola Open Arms vado ad ascoltare il reato prevede 15 anni di era poi non so se hai 15 anni di Catania si potrebbero sommare a quelle di Palermo così facciamo cifra tonda 30 aveva detto ieri Salvini In vista dell’udienza scontro nella maggioranza in un vertice di Oltre 3 ore su ricoveri sul mess tensione alle stelle con i renziani rottura sfiorata Ma poi il MoVimento 5 Stelle parla di passi in avanti pressing di Italia viva che chiede di avere il testo su e poi 24 ore per giudicarlo prima di andare in consiglio dei ministri nelle prossime ore al MEF si lavorerà per tradurre le linee guida nella bozza definitiva da sottoporre al voto dei ministri il Consiglio dei Ministri atteso ora per martedì il 2020 si chiude con meno 78 milioni di arrivi e meno 240 milioni di presenze turistiche in Italia con l’ulteriore perdita dei circa6 milioni di Italiani che non sono andati all’estero il bilancio arriva da turismo secondo quelle lancette dell’orologio del turismo sono tornata indietro di 30 anni di qui la sollecitazione per un progetto vero e proprio per il settore nella pianificazione per accedere al ricoveri fatta è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa