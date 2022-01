Ultime Notizie Roma del 09-01-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e il 9 gennaio 2022 battaglia sulla ripresa della scuola domani il governo tira dritto ma dal territorio Si susseguono iniziati via Pelli per un sostanziale rinvio delle elezioni in presenza di Luca blocca il riavvio in Campania ma il governo fa ricorso la Sicilia rinviati i tre giorni di apertura Zaia del Veneto chiede il parere del CTS il Miur precisa che le scuole sono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF come non ci siano le condizioni per riaprire le scuole in sicurezza questo che cosa vuol dire vuol dire che da oggi in poi il Governo è responsabile Il ministero equello che avverrà nelle scuole con la diffusione del contagio ma anche soprattutto dei danni che subirà il personale che è stata costretta a lavorare a scuola non in condizione di alternativa c’è e l’ha date quella da Arzachena nessuno piace ma che diventa necessaria per poter continuare le lezioni garantire Comunque il diritto all’istruzione ma anche alla salute del personale degli studenti omicron spinge la curva dell’ epidemia covid in Italia il tempo di raddoppio di circa 7 giorni lascia prevedere circa 400.000 case al giorno per la prossima settimana secondo il fisico Sestili triplicato Intanto le prime dosi agli over 50 spinte dal nuovo decreto domani conferenza stampa di draghi sulle Misure prese individuata a Cipro una nuova variante del triathlon gli Stati Uniti Ei loro alleati stanno lavorando per mettere a punto una serie di durissime sanzioni contro la Russia che entrerebbero in vigore Immediatamente dopo un’eventuale invasione dell’ ucraina da parte di moriporta New York Times la vigilia dei colloqui di Ginevra Kazakistan arrestato per alto tradimento il capo dell’intelligence cronaca una 76enne morta coltellata ieri sera a Livorno colpirla sarebbe il marito ottantenne fermato dai Carabinieri intervenuti nell’abitazione della coppia allertati dal figlio una 55enne di come state riferite in casa nel giorno dell’epifania dal marito che l’ha colpita con una Katana per motivi ancora da chiarire il 41enne è stato arrestato Sanremo Checco Zalone super ospite nel festival colpo messo a Segno al feste via primo febbraio il comico pugliese Sara l’ariston una delle cinque serate è morto il figlio diciassettenne O Connor Lo ha reso noto la cantante spiegando che Shane ha deciso di porre fine alla sua terrena una nuova perturbazione porterà oggi la neve sui settori Alpini occidentali’s Emilia Romagna e sulle regioni centrali anche a bassa quota allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico e temporali per la giornata odierna in 7 regioniItalia Abruzzo Basilicata Calabria Lazio Molise Puglia e Sicilia portavi oggi la seconda giornata di ritorno della Serie A di calcio Venezia Milan 12:30 Empoli Sassuolo alle 14:30 Napoli Sampdoria Udinese Atalanta 16:30 Genoa Spezia roma-juventus alle 18:30 Inter Lazio Verona Salernitana 20:45 Torino Fiorentina rinviata domani cagliari-bologna stati al 50% della capienza 16:23 invece massimo 5 mila gli spettatori ed è tutto Buona domenica e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa