Ultime Notizie Roma del 09-01-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale domenica 9 gennaio Buon pomeriggio da la redazione da parte di Francesco Vitale in studio nei prossimi 30 giorni stanno i ritmi attuali avremmo 2500 morti tra le persone non vaccinate morti che potevano essere evitate così il prof Torre Sergio abrignani monologo E membro del CTS aggiunge non vaccinarsi come andare in moto a folle velocità senza casco omicron spinge la curva delle epidemie lascia per vedere circa 400.000 del giorno per la prossima settimana secondo il piccolo festivi finte da nuovo decreto sono triplicate le prime cose gli over 50 a Sesto San Giovanni di Milano Naba di vaccinazione aperto anche di notte per i prossimi tre venerdì Domani conferenza stampa di draghi sulle Misure prese individuata ci prova nuova variante Delta Chrome nella corsa al Quirinale Io lavoro per una lezione veloce di un esponente di centro-destra dopo 30così il leader della Lega Salvini che vuole una scelta rapida condivise di centrodestra mentre draghi non può abbandonare il lavoro in corso il segretario del ppi e Lopez sostiene che una presidenza di Berlusconi con un po’ di governo come draghi sarebbe imbattibile l’ex sindaco di Roma raggi auspica che il prossimo presidente sia una figura non politica e suggerisce Movimento 5 Stelle di partire dalle quirinarie L’essenziale coinvolge riferito abbiamo sempre vinto facendo così Mosca si dice di Rosa dai segnali di Stati Uniti Unione Europea sul Ucraina afferma di non avere intenzione di farlo Su una concessione le richieste americane in vista dei colloqui a Ginevra sulla sicurezza in Europa lo fa sapere il Ministero degli Esteri Russo S New York Times gli Stati Uniti Ei loro alleati stanno lavorando su una serie di durissime sanzioni contro la Russia che entrerebbero in vigore Immediatamente dopo un’eventuale invasione dell’ Ucraina battaglia sulla ripresa della scuola domani il governo tira dritto ma dal territorio Si susseguono iniziative appelli per un sostanziale rinvio delle elezioni in presenza di Luca blocca e riavviacampagna ma il governo fa ricorso la Sicilia rinvia di 3 giorni apertura Zaia dal Veneto chiede il parere CTS avverte non siamo in grado di reggere ma l’ex direttore della Mara si valuta che il governo ha scelto la linea giusta Renzi lo sostiene al 100% E se vieni dice che lavora per garantire la scuola in presenza il Miur precisa che le scuole sono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti cronaca diciassettenne di origini serbe Robert re Poi c’è stato trovato morto ieri sera in un ostello a Trieste secondo tuo padre è rimasto vittima di un’imboscata tesagli dall’ex della sua ragazza un ventunenne di origini marocchine che in stato di fermo gli inquirenti sospettano che abbia strangolato la vittima nel sottoscala di un edificio adibito ad affittacamere e lo abbiano interrogato stamane dopo che ha accusato un malore a causa del quale è stato portato in ospedale sarà da meno 44 morti almeno 41 feriti il bilancio provvisorio delle bufere di neve del cielo che si sono abbattuti negli ultimi giorni su varie parti del Pakistan secondo L’ultimo bollettino ufficiale per le viemeno 22 compresi 10 bambini sono morti assiderati nelle loro automobili bloccate in strada della neve che è congestionato la cittadina di Moreno nel push up sport è il Bologna è il contrario la decisione della lega di far giocare martedì sera la sua partita contro il Cagliari che si sarebbe dovuta svolgere oggi a causa della quarantena in posta dopo numero dei casi di positività in una nota la Definisci immotivata penalizzante storia solo in Emilia Il TAR ha respinto ricorso contro la quarantena degli altri tre casi l’ho accolto Torino Salernitana e Udinese Venezia Milan 12:30 Empoli Sassuolo alle 14:30 Napoli Sampdoria Udinese Atalanta le 16:30 Genoa Spezia Roma Juventus alle 18:30 Inter Lazio Verona Canale 20:45 Torino Fiorentina rinviata domani sarà di al 50% capienza il 16 e il 23 invece massimo 5 mila gli spettatori Presidente del CONI Malagò Claudia le restrizioni annuncia la preparazione di un nuovo protocollo musica in chiusura Checco Zalone supera ospitema il colpo messo a segno dal festival via il primo febbraio il comico pugliese Sara all’Ariston una delle cinque serate ed è morto il figlio diciassettenne di insieme al Connor Lo ha reso noto la cantante spiegando che ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e ci fermiamo qui Buona domenica e buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa