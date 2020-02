Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione ho appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio polemiche sulla nuova circolare del Ministero della Salute per le scuole sulla prevenzione del coronavirus monitoraggio con permanenza volontaria case assenza giustificata per bambini a studenti di ogni nazionalità che ha nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della città interessate dalle epidemie di coronavirus in Italia viva contesta il criterio di spontaneità e chiede che i ministri competenti deciderò se i soggetti a rischio possono andare a scuola o meno i presidi chiedono nuove regole dal Ministero dell’Istruzione tra gli italiani in partenza da buoni intanto non c’è il diciassettenne che già una prima volta Non era potuto partire ha di nuovo la febbre e non si è potuto imbarcare ieri il premier Conte Intanto non fa il compasso verso Italia vivala prescrizione tiene duro il leader del partito Renzi secondo il quale l’accordo A3 non avrebbe la maggioranza in Parlamento non voteremo questo pasticcio se lo vogliono fare Ci caccino ha detto Renzi il guardasigilli Bonafede fai sapere che lunedì si andrà in consiglio dei ministri con un testo per concretizzare Lodo con te mentre l’associazione Nazionale magistrati in favorevole al blocco della prescrizione chiede di superare lo stallo e far partire la riforma del processo penale Cambiamo argomento Patrica garza Kiss attivista e ricercatore egiziano di 27 anni iscritto ad un master dell’Università di Bologna è stato arrestato all’aeroporto del Cairo Nella notte tra giovedì e venerdì il ragazzo attivista per i diritti delle persone lgbt era rientrato in Egitto per una vita la sua famiglia che si trova mansoura il rischio che le condizioni detentive siano equiparabile a tortura se non la tortura stessa spiega Riccardo noury portavoce di Amnesty International il giovaneaccusato di diffusione di notizie false incitazione a proteste tentativo di rovesciare il regime uso dei social media per danneggiare la sicurezza nazionale propaganda per i gruppi terroristici e l’uso della violenza in chiusura lo sport calcio Serie A Atalanta battuto la Fiorentina per 2-1 in rimonta restando da sola al quarto posto staccando la Roma battuta dal Bologna al Franchi è finita 2-1 per i bergamaschi che al vantaggio Viola con chiesa hanno risposto con le reti di Zapata malinowski prosegue la crisi del Torino battuto 3 a 1 dalla Sampdoria blucerchiati in rimonta il Verona a sorpresa ha vinto contro la Juventus per 2-1 grazie a un rigore segnato da Pazzini allo scadere dei Novanta minuti di gioco per lo sci ancora un podio per l’Italia al secondo posto di Federica Brignone nella discesa di Coppa del Mondo a Garmisch vinta dalla tedesca Viktoria rebensburg quarta Sofia Goggia è tutto dalla redazione vi augurauna buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa