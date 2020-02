Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Agape Luigi in studio salgono a811 le vittime in Cina del coronavirus che ha contagiato oltre 37000 persone è atteso per oggi a Pratica di Mare rientro di altri otto italiani da VN tra loro non ci sarà il diciassettenne studente di grado che ancora alle prese con la febbre intanto dello Spallanzani hanno fatto sapere ieri sera che è negativo il test al quale è stata sottoposta una donna che era in 41 alla Cecchignola in Thailandia strage in un centro commerciale di corate un militare aperto il fuoco uccidendo 27 persone il sergente 32 anni avrebbe compiuto Il massacro per un problema personale legata alla vendita di una casa l’uomo è stato ucciso in seguito ad un blitz delle Forze Speciali nel modo lo ha riferito il primo ministro thailandese una stragesenza precedenti questo il commento del premier a Sanremo la vittoria di Diodato dedico il premio alla mia città Taranto in cui bisogna fare il amore per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile queste le parole del cantante dopo aver conquistato la settantesima edizione del Festival di Sanremo secondo posto per Francesco Gabbani III per i pinguini tattici nucleari Oltre 100 nazionalisti bianchi del gruppo Patriot front hanno marciato lungo il molo di Washington Lincoln Memorial capitoli scortati da decine di poliziotti militanti armati di bandiere col simbolo un fascio con le 13 stelle delle prime colonie E tutti vestiti con pantaloni kaki giacche blu e maschere bianche in faccia non gridato reclaim American Life Liberty and Victory per il southern poverty Law Center si tratta di un gruppo suprematista bianco neonazista e antisemitatrasporti in chiusura calcio Serie A ieri sera il Verona ha battuto la Juventus per 2-1 grazie ad un rigore sul finale messo a Segno da Pazzini nelle altre partite l’Atalanta ha vinto in rimonta contro la Fiorentina A Sampdoria sempre in rimonta ha battuto il Torino per 3 a 1 quest’oggi le altre partite in campo si inizia alle 12:30 con Spal Sassuolo alle 15 Brescia Udinese Napoli Lecce e genoa-cagliari alle 18 Parmalat se poi questa sera 20:45 il derby di Milano tra Inter e Milan è tutto te la redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa