Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto del re Gabriella Luigi in studio ancora coronavirus in primo piano il bilancio delle vittime è salito a 811 morti in Cina i contagiati sono oltre 37000 persone oggi a Pratica di Mare il rientro di altri 8 italiani partiti da VN tra loro non ci sarà il diciassettenne studente di grado che ancora alle prese con la febbre intanto lo Spallanzani di Roma hanno fatto ieri sera che è negativo il test al quale è stata sottoposta una donna che era in quarantena alla Cecchignola in Thailandia che è stata una strage non centro commerciale un militare 32enne fuoco uccidendo 27 persone una strage compiuta per motivi personali legati alla vendita di una casa l’uomo è stato ucciso in seguito ad una blitz delle Forze Speciali neluna strage senza precedenti ha commentato il premier thailandese a Sanremo ha vinto Diodato davanti a Francesco Gabbani terzo posto per i pinguini tattici nucleari rivelazione di questa edizione di Sanremo dedico il premio la mia città Taranto in cui bisogna fare il rumore per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile ha detto Diodato dopo aver conquistato il settantesimo Festival di Sanremo in Irlanda sinistra nazionalista del film Pain testa a testa con i due tradizionali partiti dominanti del centrodestra secondo exit poll delle elezioni che si sono svolte nel paese la formazione radicale Paladina della riunificazione con Irlanda del Nord è data al 22% come i Liberal conservatori della mail non più alla guida del governo di Dublino da 12 anni e i popolari della fungirl del premier uscente Leo varadkar il più giovane della storia irlandese modernail margine d’errore del 1:03 % che tengono i risultati ufficiali Sporting chiusura calcio Serie A ventitreesima giornata di campionato di anticipo ieri sera il Verona ha battuto la Juventus per 2-1 grazie a un rigore allo scadere messo a Segno da Pazzini e gli altri anticipi la vittoria della Sampdoria in rimonta sul Torino per 3 a 1 e dell’Atalanta in rima Sassuolo Atalanta per 2 a 1 quest’oggi le altre partite dopo Spal Sassuolo alle 15 andranno in campo Genoa Cagliari Napoli Lecce e Brescia Udinese alle 18 parma-lazio e a seguire 20:45 il big match di questa oggi il derby tra Inter e Milan è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

