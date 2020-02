Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno allo Spallanzani di Roma su due bimbi di 4 anni con un solo alcune linee di febbre che erano tra i 56 italiani rimpatriati dahua nei giorni scorsi a Pratica di Mare l’arrivo del dono con 8 connazionali evacuati da Luana con €1 britanniche atterrato in una base del oxfordshire non c’è il diciassettenne di grado che ancora alle prese con la febbre il ragazzo sta bene anche se è deluso Per la mancata partenza rilevato Nelle prossime 24 ore da un volo dell’Aeronautica Militare Annuncia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il Ministero della Salute fa intanto sapere che è stato tracciato il viaggio della coppia taiwanese trovata positiva ritorno in patria era ripartita dall’Italia al 31 gennaio scorso intanto ci sono 6 nuovi casi tra nave da crociera importa Yokohama in Giappone che portano a 70 il numero dei contatti in Cinacalcio delle vittime sale a 811 e non cambia la linea che riguarda lo stop ai voli per ed alla cena non sottolinea al corriere Il ministro della Salute Roberto Speranza utilizzando che le relazioni diplomatiche sono rilevanti e le questioni economiche fondamentali ma il diritto alla salute è più importante ancora da parte sua la ministra dell’Istruzione Azzolina spiega la stampa che saranno i medici a decidere gli studenti rientrati bibano di stare a casa oppure tornare in classe ti chiarisce che non saranno presi di i genitori a dover decidere ci sarà un monitoraggio quotidiano di studenti rientrati fatto dalle ASL di riferimento per il nodo della prescrizione presso il motivo di tensione nella maggioranza LinkedIn raggiunta dal Movimento 5 Stelle PD e liberi uguali per modificare la legge Bonafede dovrebbe passare da un emendamento al Decreto milleproroghe registrare il dissenso Italia viva in commissione ma poi essere blindato in aula con un voto di fiducia non mi fermo non diventerò più in lino insiste il leader di Italia viva Matteo Renzi che poi è sicura di non voler far cadere il governo e garantisce che leggecambierà ci vorranno settimane di dibattito parlamentare ma non abbiamo fretta promettere ultima notizia in chiusura una sciagura Nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono per superficialità o per calcolo il dovuto così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del giorno del ricordo in memoria delle vittime delle Foibe che si celebra domani che si sono ancora piccole sacche di deprecabile negazionismo militante sottolinea il capo dello Stato il quale oggi il vero avversario da battere l’indifferenza a Torino nuovo episodio antisemita una stella di Davide stata tracciata sulla porta di casa di Marcello Segre Presidente dell’Associazione italiana di animazione Lorenzo Greco House è tutto grazie per averci seguito informazione torna la prossima edizione

