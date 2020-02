Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale domenica 9 febbraio Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura atteggiamenti allo Spallanzani di Roma su due bimbi di 4 anni con un solo alcune linee di febbre che erano tra i 56 italiani rimpatriati da One nei giorni scorsi a Pratica di Mare l’arrivo del volo con 8 connazionali evacuated awana con €1 britanniche atterrato in una base dell’outsourcing non c’è il diciassettenne di grado che ancora alle prese con la febbre mi sta bene anche se ha deluso Per la mancata partenza rilevato Nelle prossime 24 ore da un volo dell’Aeronautica Militare Annuncia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il Ministero della Salute fa intanto sapere che ha tracciato il viaggio della coppia taiwanese trovata positiva al suo ritorno in patria era ripartita dall’Italia il 31 gennaio scorso intanto ci sono 6 nuovi casi una nave da crociera importa Yokohama in GiapponePortami a 70 il numero dei contatti in Cina il bilancio delle vittime sale a 811 Cambiamo argomento gli ho dato Trionfal sessantesimo Festival di Sanremo e partoriscono il premio della critica quello della sala stampa per la sezione campioni dedico il premio la mia città Taranto in cui bisogna fare il rumore per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile dice il vincitore alle tue spalle Francesco Gabbani e poi la sorpresa tattici nucleari la serata finale del festival che consacra la coppia Fiorello è stata seguita in media su Rai 1 da 11 milioni 473000 spettatori con il 60,6% Andiamo in Irlanda in corso lo scrutinio delle schede elettorali dopo il voto politico di ieri Indicano un testa a testa a tre fra i repubblicani il partito del premier e il piano Apollo tutti attorno al 2% dei consensi anche se la maggioranza assoluta e fuori portata in una potranno andare al governo i nazionalisti Paladini dei sogni di riunificazione che dai possibili contraccolpi della brexit appaiono in grado di condizionare L’agenda del paeseultime notizie in chiusura quando sul Mediterraneo all’inverno più anomalo degli ultimi 30 anni più 3 ° rispetto alla media stagionale a Billo del Centro europeo di previsioni meteo e medio termine il meteorologo Alessandro Gallo esperto di MeteoNetwork Sardegna tel Atlante climatico 1990 2020 indicava l’inverno 1990 come mese ed insolito per il continente europeo i dati raccolti elementi assolutamente non trascurabili di riferimento al cambiamento climatico è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa