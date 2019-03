romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è stato inviato da Palazzo Chigi alla tenda per autorizzare l’approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della sabato la clausola di salvezza che sarà motivata dell’avvio della procedura di revisione del Trattato di francese ha scritto Il Sole 24 Ore Ma si va verso il rinvio precisano fonti di Palazzo Chigi secondo cui mandi nonna partiranno lunedì tra Palazzo Chigi e te lo dice la società in corso una interlocuzione l’obiettivo del rispettare le indicazioni dei governi in vista della Sicilia di lunedì che il MoVimento 5 Stelle è pronta ad accettare di rinvio fiera fico di Nola tabelle densità del MoVimento 5 Stelle Di Maio afferma questione risolta andiamo avanti sottolinea farò di tutto perché si facesse assicura nessuna cretine elezioni gli esseri con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard a sono terminate la squadra confermato che letermostato intravista 5900 m di altezza sono quelle di Daniele e Tommaso annuncio su Twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo Nardi stava scrivendo la sua biografia insieme la scrittrice Alessandra comunque rimasto in contatto fino a pochi giorni prima della scomparsa Se non dovessi tornare dalla spedizione da scrittore alpinista desidero che Alessandra Carati continui a scrivere la nostra storia il volume verrà pubblicato da economia rispetto all’anno per le famiglie italiane spendono meno lo segnala l’ufficio studi della cgia di Mestre nel 2007 le uscite mensili medie erano pari a €2649 10 anni dopo il 2013 sia in corso una lettera di ripresa da €2564 meno 3 % pari in valore assoluto almeno €85 al nord almeno €47 in centro meno €75 le contrazioni registrate sono al di sotto della media nazionale preoccupa invece la situazione del Sud negli ultimi 10 anni la spesa delle famiglie meridionali È crollata di €170 ultime notiziecassa depositi e prestiti è salita al 8,7% del capitale di Tim lo si legge da un file inviato dalla Consob statunitense la cassa depositi e prestiti era stato autorizzato dal consiglio di amministrazione della scorsa 14 febbraio a incrementare la sua quota in TIM fino a 10% all’ultima assemblea di tenere il 4,9% di chi ne aveva di fatto preannunciato la sua crescita in quei tempi perché l’ha fatto apposta per i diritti di voto nella prossima attività del gruppo di telecomunicazione del 29 marzo è tutto grazie per averci seguito lendinuso tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa