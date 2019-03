Ultime Notizie Roma del 09-03-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo sabato 9 marzo in studio Giuliano una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla svelta per autorizzare la produzione di abiti per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della tarantola clausola di salvezza che sarà motivata dell’avvio della procedura di revisione del trattato italo francese ha scritto Il Sole 24 Ore Ma si va verso il rinvio precisano fonti di Palazzo Chigi secondo cui i bandi non partiranno lunedì a Palazzo Chigi attenta dice la società è in corso una interlocuzione l’obiettivo e aspettare le indicazioni dei governi in lista della Sicilia di lunedì per il MoVimento 5 Stelle è pronta ad accettare il rinvio del Fico di Nola tabellino entità del MoVimento 5 Stelle Di Maio afferma questione risolta avanti Salvini sottolinea farò di tutto perché si fa si assicura nessuna crisi le elezioni di essere un grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate la squadrache le sagome erano state intraviste a 5900 metri di altezza sono quelle di Daniele e Tommaso annuncio su Twitter e l’ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo Nardi e stava scrivendo la storia geografia insieme la stessa Alessandra Carati con chi è rimasto in contatto fino a pochi giorni prima della scomparsa Se non dovessi tornare dalla spedizione dello scrittore alpinista desidero che Alessandra Carati continui a scrivere la nostra storia il volume verrà pubblicato da Einaudi l’economia rispetto all’anno per le famiglie italiane spendono meno lo segnala l’ufficio studi della cgia di Mestre nel 2007 le uscite mensili medie erano pari a €2649 dopo sei bello del 2013 che costa una lettera di ripresa da toglierti aspettata €2574 meno 3 % pari in valore assoluto almeno €85 che al nord meno €40 al centro meno €75 le contrazioni registrate sono al di sotto della media nazionale preoccupa invece la situazione del Sud negli ultimi 10 anni la spesa delle famiglie meridionali È crollata di €160ultima notizia Due uomini a volto coperto e armati hanno assaltato un autocisterna che trasportava latte in provincia di Sassari l’autista è stato fatto scendere allontanare le 2:00 che poi hanno dato fuoco al autocisterna senza latte in strada per Matteo Salvini delinquenti devono andare in galera l’ennesima salta meno di 24 ore dall’ accordo raggiunto sul prezzo iniziale del latte di €0,74 al litro a Catania Intanto gettati in mare un fantoccio rappresentanti politici e tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

