Ultime Notizie Roma del 09-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno in questo sabato 9 marzo mi avrebbe bloccata tra piccole e grandi cantieri sono oltre 300 per un valore di 36 miliardi che diventano 125 calcolano le ricadute sull’intero sistema economico Nazionale quanto si legge in uno studio della filca-cisl tra i casi più eclatanti di cantieri Maria Pia ti ho bloccato e ci sono la tavola il nodo ferroviario di Firenze la Statale 106 la gronda di Genova ad Agrigento per la sassari-olbia e poi ospedali manutenzione di scuole Ponti viadotti strade e la messa in sicurezza del territorio e due uomini a volto coperto e armati hanno assaltato oggi un autocisterna che trasportava a Mattia Torralba in provincia di Sassari l’autista è stato fatto scendere lontano dalle 2:00 che poi hanno dato fuoco all’auto sistema senza Versare il latte in strada di Chiara delinquenti devono andare in galera l’ennesimo assalto almenovalore dell’accordo raggiunto sul prezzo iniziale del latte di €0,74 al litro a Catania gettato in mare un fantoccio che rappresenta i politici la cronaca un insegnante di Prato di circa 40 anni risulta indagata per violenza sessuale su un tuo allievo quattordicenne la relazione anche sessuale tra docente e alunno sarebbe maturata nel contesto di lezioni private grado avrebbe in partita il quattordicenne poi la donna rimasta incinta avrebbe deciso di portare avanti la gravidanza e quindi ha partorito la famiglia del quattordicenne dopo aver appreso che la paternità del bambino e retribuita al proprio figlio ha deciso di presentare una denuncia contro la professoressa ancora cronache picene l’autore dell’omicidio di Giuseppe caterisano imprenditore di 77 anni ucciso ieri a Isola Capo Rizzuto con alcuni colpi di pistola alla testa L’hanno arrestato i carabinieri al termine di un lungo interrogatorio nel corso del quale il ragazzo ha origine del delitto di Siri familiari che andavano avanti da anni e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa