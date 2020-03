Ultime Notizie Roma del 09-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con 133 morti in un solo giorno Italia fa segnare un bilancio dei 366 vittime totali diventa il secondo paese al mondo per decessi da coronavirus dopo la Cina polemiche sul contenuto in modalità di comunicazione l’ultimo decreto di Conte libertà del transito merci di lavoratori controlli stazioni aeroporti lungo le strade delle zone rosse Alitalia sospendo oggi l’attività su Milano Malpensa del coronavirus a livello globale affonda i mercati Tokyo perde oltre il 6% Shanghai 2 male anche hifuture dei listini americani europei stampare pure a meno €5 stock meno 4 % il prezzo del petrolio frolla fino al 30% ai minimi dal 1991 volano invece i beni rifugio oro ai massimi dal 2012 rendimenti sui tre sveglia americani 10 anni cantano allo5% per la prima volta nella storia la Cina registrato ieri 22 nuovi decessi da coronavirus livello più basso dall’inizio della raccolta dati sull’epidemia in Corea del Sud sono state 248 infezioni boom di contatti in Europa negli Stati Uniti in quarantena allenatore Ted Cruz venuto a contatto con un positivo a New York il sindaco De Blasio chiede di evitare i mezzi pubblici sono finora 106 paesi del mondo i quali il virus si è diffuso dure proteste ieri nelle carceri dopo le limitazioni ai colloqui per via del coronavirus ieri in tarda serata rientrati nelle celle dopo una trattativa e detenuti vita che avevano devastato la struttura nel carcere di Modena si registro tre morti che non sarebbero Però al momento riconducibili alle sommosse tensioni anche a Napoli Frosinone una coalizione di paesi volontario ai preventivi prenderti fino a un massimo di 1500 bambini migranti fermi in Grecia ferma la Germania per domani incontrerà oggi leader europei a Bruxelles ieri il presidente della Turchia in mai invitato teApri delle porte a fare avere I migranti anche negli altri paesi europei la Merkel riceve oggi il premier Greco mitsotakis la Corea del Nord attestato stamattina altri tre proiettili di corto raggio di diverso tipo verso numero del Giappone lo ferma il sud secondo cui Pyongyang sarebbe continuando le matrici esercitazioni congiunte di artiglieria dopo quelle del 28 febbraio e del 2 marzo si tratta di attività che non aiutano gli sforzi per la pace sulla penisola Beach Seul lo sport tra stop polemiche porte chiuse Ieri si sono giocati i recuperi della 26a giornata della Serie A di calcio a Torino La Juventus ha battuto 20 l’Inter riprendendosi la vetta della classifica Milan Genoa 12 Parma st01 Sampdoria Verona 2-1 e udinese-fiorentina 0-0 oggi c’è Sassuolo Brescia serie B Benevento Pescara 40 stasera Chievo Cosenza che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa