Ultime Notizie Roma del 09-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con 133 morti in un solo giorno l’Italia segnare un bilancio di 366 vittime totali diventa il secondo paese al mondo per decessi da coronavirus dopo la Cina polemiche su contenuti e modalità di comunicazione del decreto di Conte libertà del transito merce dei Lavoratori controllo in stazione aeroporti in lungo le strade delle zone rotte Alitalia sospende da oggi l’attività su Milano Malpensa e sulla situazione delle coronavirus Abbiamo ascoltato il commento dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole che adesso aspetta sempre non soltanto circostanze eccezionali quali quella che stiamo vivendo in questi giorni istituzioni territoriali della Repubblica Preziosi almeno quanto di recente ingenerosamente grigliealle prefetture ai presenti a quella presenza discreta ma fondamentale dello stato sul territorio perché al servizio dei cittadini anche di quelli che è perfetta buona fede ne conoscono fino a crescere le regole a centinaia di migliaia di giovani da Italia quando qualcosa di spiacevole accade magari nel cuore della notte Mentre voi dormite nelle vostre case per prendere le forze dell’ordine decisioni anche immediata nell’interesse pubblico e dunque anche nell’interesse Rosso Cerco perfetto nell’ambito della provincia provincia di pure sembrava in tempi di spending review clamorosamente ingenerosamente passata di moda se parliamo di soldi problema non è che ci rappresenti più che tagliato andrebbe Forse meglio scritto a Montecchio benissimamente controllato alle gli sprechi privè risolto la vicenda con un amicola diffusione delle coronavirus a livello globale affonda i mercati Tokyo perde oltre il 6% Shanghai 2% Sydney 73 male anche più Tuesday listini americani e Europei Standard & Poor’s a meno 5 % euro stoxx ameno 44 il prezzo del petrolio frolla fino al 33% ai minimi dal 1991 al oro bene rifugio ai massimi dal 2012 rendimenti sui treasuries gli americani a 10 anni calano dello 0 5% per la prima volta nella storia la Cina registrato ieri 22 nuovi decessi da coronavirus livello più basso dall’inizio dell’epidemia riapre il parco Disneyland Shanghai in Corea del Sud sono 248 le nuove infezioni boom di contagio in Europa negli Stati Uniti in quarantenne senatore Cruz a New York sindaco De Blasio chiede di evitare i mezzi pubblici finora 106 paesi e territori del mondo nei quali il virus si è diffuso dure proteste ieri nelle carceri dopo le limitazioni ai colloqui per via del Corona virus ieri in tarda serata rientratidopo una trattativa detenuti di Pavia che avevano devastato la struttura nel carcere di Modena si registrano tre morti che non sarebbero Però al momento riconducibili alle sommosse tensione anche a Napoli e provino nei una collezione dei volontari europei prevede di prendersi fino a un massimo di 1500 bambini migranti fermi in Grecia per la Germania per Domani incontrerò oggi leader Europea Bruxelles ieri il presidente della Turchia invitato te ad aprire le porte a fare anche negli altri paesi europei la Merkel riceve oggi il premier Greco mitsotakis la Corea del Nord attestato Invece stamattina altri tre proiettili di corto raggio e di diverso tipo verso nord del Giappone lo afferma il sud e secondo cui Pyongyang sarebbe continuando le massicce esercitazioni congiunte di artiglieria dopo quelle del 28 febbraio del 2 marzo si tratta di attività che non aiutano gli sforzi per la pace sulla penisola dice lo sport in chiusura tra stop polemiche porte chiuse Ieri si sono giocati recuperi della 26a giornata della Serie A di calcio a Torino La Juventus ha battuto 20 l’Inter riprendendosi la vetta della classificamilan-genoa 1201 Sampdoria Verona 2-1 udinese-fiorentina 0-0 oggi c’è sto solo Brescia per la serie B Benevento Pescara 40 stasera Chievo Cosenza per il tennis cancellato il torneo di Indian Wells era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa