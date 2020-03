Ultime Notizie Roma del 09-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco via Ponte ho fatto il tampone negativo Siamo un paese forte Ce la faremo Chi ha fatto circolare all’esterno la bozza del provvedimento ha compiuto un atto irresponsabile ha detto perché indebita diffusione del testo non definitiva confusione e incertezza presso i cittadini ebrei ci parla di oltre 6000 contagiati 622 guariti È 366 deceduti chi la quarantena rischia il carcere ordinanza della Protezione Civile valida per tutte le regioni da scorsa notte il decreto del governo che blinda la Lombardia e altre 14 province La direttiva del Viminale controlli aeroporti e nelle strade un detenuto durante la rivolta scoppiata nel pomeriggio di ieri nel carcere di Modena è morto Sono in corso indagini per ricostruire i dettaglivicenda avvenuta in circostanze ancora tutte da chiarire Stati Uniti il senatore chiuso in quarantena Cina in alcune contee UK riprendono le attività nel paese asiatico riapre si è parzialmente lo Shanghai Disney Resort altro mese dalla chiusura in Corea del sud e rallenta ancora il ritmo dei contagi e andiamo a parlare di scuola della mobilità 2020 per la prima volta duecenti che hanno ottenuto trasferimento su scuola lo scorso anno non potranno presentare domanda sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello pacifico sulla attiva sull’ordinanza per i trasferimenti mobilità i passaggi di ruolo professionale del personale docente e mi tiene in tutto questo pubblicazione ordinanza illegittima per i rilievi normativi che sono stati introdotti recentemente in merito a un illogico ripristino blocco intestinaletrasferimenti per Andrea creare un evidente disparità di trattamento del personale assunto negli anni precedenti e persona che è stato assunto dal 2011 in una maniera logica che ha visto 4 volte il Parlamento intervenire negli ultimi 8 anni a seconda del colore politico della maggioranza la scuola non può essere stato dei partiti non ci sono le date la continuità Didattica perché ci sono diversi gli alunni Repubblica degli adulti ci sono lì poi sapevano forzati Non lo sai come abbandonare gli studi quindi non c’entra il problema della continuità didattica Ma come tutti i problemi politici deve essere orientata impugneremo la Con tutta questa ordinanza Dopodiché non possiamo che prendere atto ancora una volta che non è cambiato niente sul contratto un contratto che prevede il blocco quinquennale sui posti di sostegno per tutti gli insegnanti che è stato dichiarato illegittimo che numero 0e tribunali nella moda Quindi siamo pronti di nuovo a scendere in trincea chiedere aiuto alla giustizia soprattutto alla magistratura quando la politica non sa affrontare in maniera corretta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa