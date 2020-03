Ultime Notizie Roma del 09-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli coronavirus e panico sulle borse europee un’ondata di vendite si abbatte su Piazza Affari mano 10,8% e sulle borse europee dopo le misure per arginare il coronavirus del Governo italiano il panico è legato Non solo dell’emergenza sanitaria ma anche alle crollo del greggio sulla scia del mancato accordo nel No perché l’Arabia Saudita in Russia che apposta a Milano i Big del destino ci hanno messo quasi mezz’ora per entrare agli scambi e gran parte sono stati sospesi con ribassi che raggiungono il 16% fra f.cia Unicredit mancano ancora all’appello Saipem ed Eni la borsa di Milano in apertura era imballata meno 4% dalle vendite ville Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiarinovista la Repubblica che le rinunce che si stanno facendo ora per l’emergenza del coronavirus sono delle rinunce che si fanno per il bene di tutti Seguiamo le regole e l’Italia Si rialzerà il prossimo eurogruppo sul mess va rinviato l’emergenza kovid 19 cambia qualsiasi priorità in Europa e non consente che impegni di così grande portata come il Mac pieno Cambiati in modo sbrigativo mentre il quadro di riferimento nota assai più rapidamente e con un forte potenziale di instabilità è quanto affermano in una nota il leader del MoVimento 5 Stelle alla camera e fatti coronavirus a sul cinema è il peggior incasso di sempre per il cinema italiano solo €439515 nel weekend appena trasporto con un meno 79 % Rispetto al precedente già disastroso a sua volta Già traumatico sul precedente ed anche l’ultimo film finonuovo ordine visto che dal 8 marzo sia di ieri I cinema sono chiusi per le misure di contenimento del contagio da coronavirus dal cinetel sì e confermano oltre i dati in classi anche il record negativo storico al primo posto Eh volevo nascondermi il film di Giorgio diritti sul pittore Ligabue per il quale Elio Germano ha vinto d’argento a Berlino ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

