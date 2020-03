Ultime Notizie Roma del 09-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Ceccarelli forno Naviga verso Salerno poi Modena Napoli Frosinone ma anche Vercelli Alessandria e Foggia l’onda lunga del coronavirus Arriva nelle carceri italiane si trasforma protetta quando non in aperta rivolta a Modena ai detenuti protestando per le misure di prevenzione per il pro Vibe 19 si erano barricati nell’istituto della città Emiliana e scoprono nel carcere di Foggia alcuni detenuti riescono ad evadere venendo bloccati poco dopo all’esterno dell’Istituto Penitenziario telefonate dell’ordine hanno divelto un cancello della bloccata causa la zona che separa dalla strada rivolta anche al carcere di San Vittore alcuni detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale sul posto le volanti della poliziarivolta nel carcere di Foggia Dove hai tu i detenuti stanno riuscendo ad evadere venendo bloccati poco dopo all’esterno dell’Istituto Penitenziario dalle forze dell’ordine hanno denunciato due giovani di 20 e 25 anni provenienti da Parma che stavano andando all’aeroporto Marconi di Bologna per prendere un aereo per Madrid e volando così l’area interessata dalle misure del per limitare il contagio da Corona durante un controllo stradale alla richiesta di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia hanno risposto che stavano andando all’aeroporto per partire per viaggio di piacere entrambi sono stati denunciati accordo informale fra i gruppi parlamentari della camera su proposta del presidente fico per rispettare la distanza di un metro e le prescrizioni delle autorità sanitarie per il contenimento della contagio da coronavirus garantendo la proporzionalità tra i gruppi e Premium della maggioranza assoluta deiAh ha contattato individualmente i presidenti di tutti i gruppi Ottenendo l’ok a questa formula eccezionale che verrà adottata nei prossimi giorni prende Oggi il via nei Paesi Bassi prima o poi penale per omicidio in relazione alla abbattimento di un aereo di linea si tratta di quello del volo mh17 della Malaysia è un Lines abbattuto mentre sorvolava all’ucraina nel mezzo della guerra il 17 luglio 2014 con 298 persone a bordo Sono quattro le persone sospettate per il disastro ed è improbabile che prendano parte al palo riporta la BBC il primo ministro del Sudan è scampato per poco ad un attentato dinamitardo che mirava a ucciderlo mentre era in automobile nel centro di Cartoon ma sarebbe illeso secondo la TV di stato il tuo capo di gabinetto Ma secondo una radio di stato invece della Premier abita la am doppia è stato portato in ospedale e i terroristi hanno ancheoltre ha detto la vera bomba Ci fermiamo poi grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

