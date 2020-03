Ultime Notizie Roma del 09-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Frascarelli secondo una prima stima una ventina di detenuti gli sarebbe vado dal carcere di Foggia nel corso della rivolta di questa mattina lo si apprende da fonti investigative nel corso della protesta circa 50 detenuti sono riusciti a scappare dal carcere Ma una trentina di loro è stata bloccata nelle immediate vicinanze delle forze di polizia e commercianti che si trovano nelle vicinanze della casa circondariale sono stati invitati dalle forze dell’ordine a chiudere i locali le misure che sono state prese sono state comunicate come molto dure ma non lo sono Anzi io credo che nei prossimi giorni se l’altro il virus sta correndo molto più velocemente te No Cri decreti Personalmente credo che ormai tutta Italia deve essere considerata come una zona rossa altrimenti diamo un messaggio contraddittorio è quelloanche a livello economico tutto il paese soffre il crollo economico non solo i focolai così Matteo Renzi nel news Chiara Ferragni e Fedez attraverso una donazione a livello personale di €100000 darli a una campagna a sostegno della raccolta fondi destinata alla creazione di nuovi posti letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano parte del gruppo San Donato ad oggi strettamente necessari e indispensabili per affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus e per fornire gratuitamente un paziente la cura medica di cui ha urgentemente bisogno bandi di concorso al tempo del Corona virus sentiamo tra l’altro incontro a cui hanno effetti spiega abilmente non è stata invitata tanto che stiamo meditando punto inviare una diffida perché non è possibile trattare il tema del regli insegnanti sui nuovi concorsi straordinari posso i concorsi ordinari po’ sulle procedure di abilitazione senza convocare al punto indicato in modo siamo continuiamo un giudizio negativo su questi nuovi concorsi Innanzitutto perché questa faccia straordinaria che sta attraversando il paese con sarebbe opportuno rinviare questi concorsi e assumere tanti precari che già abbiamo bisogno della nostra scuola dalle graduatorie d’istituto personale docente ed ATA 24 mesi personale ATA e ovviamente non dimenticare di passare in secondo luogo perché questi bandi di concorso per vedere anno migliaia di esclusi stiamo parlando per persone dell’infanzia il primario o dei docenti di religione che non parteciperanno al concorso straordinario Così come per il reclutamento non ce l’hanno accettato neanche pubblicaresistemazione distruzione nei percorsi regionali o nelle scuole paritarie Quindi tutte tutte le migliaia di insegnanti e scusi che però o appartengono addosso si utilizza nella cosiddetta supplentite per la cosiddetta supplentite senza risolvere il problema della violazione della mamma in Italia Quindi siamo pronti i ricorsi contro questi bandi di concorso Anche laddove non prevedono un percorso abilitante chiaro per tutti coloro che insegnano a scuola impegno ufficiale al fianco della regina e del resto dei Windsor oggi a Londra per aria meghan Markle esclusione dal corteo reale di cui l’anno scorso avevano fatto parte lo annuncia l’agenzia citando fonti di corte a margine del tradizionale rito religioso l’evento destinato a segnare almeno per ora il passo d’addio dei Duchi di tutti dal ruolo di meSenior della famiglia reale ed è morto l’attore svedese Max von sydow 90 anni protagonista in un centinaio di film e programmi TV protagonista dei film di Ingmar Bergman è stato nominato due volte al premio Oscar come miglior attore protagonista per pelle Alla conquista del mondo nel 1989 come migliore attore Non protagonista per molto forte incredibilmente vicino nel 2012 e tutto grazie per averci seguito comunque

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa