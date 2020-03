Ultime Notizie Roma del 09-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno urgenza coronavirus in apertura i morti nel mondo sfiorano quota 3900 metri contatti hanno superato i 111000 casi e quanto rileva l’ultimo aggiornamento della app King’s University a livello globale oltre 63000 persone sono invece guarite da Cina registra 20 29 morti livello più basso dall’inizio della crisi in Corea del Sud sono invece 248 le nuove infezioni non si registrano altri 43 vittime in 24 ore portando a 237 il totale delle vittime nel paese per cercare di contrastare l’epidemia le autorità di Teheran hanno rilasciato con permessi temporanei 70 mila detenuti boom di contatti in Europa in Germania superata quota 1000 Cati Stamattina sono 27 le carceri dove si stanno svolgendo proteste da parte dei detenuti alcuni dei quali chiedono l’amnistiaScusa dell’emergenza coronavirus gravi disordini ti registrano nei carceri di San Vittore a Milano e di Rebibbia Roma alcuni dei flussi avrebbero ascoltato le infermerie tentativi di evasione sono stati bloccati nel carcere di Foggia in quello capitano dell’ucciardone sei detenuti morti a causa di overdose dopo avere sottratto farmacia l’infermeria 3A Modena ed altri tre a Parma Alessandria e Verona Cambiamo argomento economia nel terzo del quarto trimestre 2019 l’occupazione in Italia il massimo storico di 23,4 milioni di unità Ma i dati preliminari dicembre-gennaio si registra un calo sia del numero di occupati sia del tasso di occupazione lo afferma il rapporto annuale del Ministero del Lavoro Istat INPS INAIL e anpal sul mercato del lavoro 2019 cresce il part-time sempre più spesso involontario così Ah non per scelta ma perché Unica alternativa rispetto ad un orario di lavoro porti le differenze tra Italia e Unione Europea sul suo utilizzo è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima inizio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa