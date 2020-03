Ultime Notizie Roma del 09-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 9 marzo in studio Giuliano cocktail micidiale per le borse di tutto il mondo da una parte l’emergenza coronavirus e dall’altra la caduta del petrolio dopo il mancato accordo all’hotel che più con l’Arabia Saudita che ha deciso di aumentare la produzione di tagliare i prezzi il Greggio accusa il peggior crollo dal 1991 I rendimenti dei titoli di Stato americani crollano con una fuga i beni rifugio con le quotazioni dell’oro che salgono al 1700 dalla rinuncia ai massimi dal 2012 a piccoli mercati asiatici ma il panico non ha risparmiato le borse europee confezioni made in avvio intorno all’8 la peggiore Milano lo spread è volato sopra i 210 punti risposta gli effetti del coronavirus sull’economia ci prepariamo a discutere nel Lecco fine della prossima settimana lezioni possibili a livello europeo ed esploriamo tutte le possibilità della flessibilità contenute nel patto di stabilitàdella presidente della commissione Ue Ursula von der layer il premier Conte parla di ora più buia per il paese ma assicura Ce la faremo Renzi alza il tiro credo che tutta Italia di essere considerata zona rossa intanto per i pazienti oncologici tranne in casi urgenti è meglio rinviare i trattamenti di chemioterapia in ospedale le visite di controllo sono ferma alla stazione italiana di oncologia che sottolinea la necessità di posticipare in alcuni casi le cure emergenza Cosenza dove 60 medici di famiglia sono stati posti in quarantena causa di contatti con un informatore farmaceutico positivo Al Cod 19.top fino al 20 marzo la giustizia amministrativa aumentano i controlli a Milano dove Alitalia quasi azzerato i voli da Linate denunciati due giovani di 20 e 25 anni provenienti da Parma che stavano andando all’aeroporto Marconi di prendere un aereo per Madrid violando la zona rossa ultima notizia in chiusura migranti una coalizione di paesi volontari prevede di prenderti fino a un massimo di 1500 bambini profughi femmineferma la Germania che durano incontrerò oggi leader Europea Bruxelles ieri il presidente della Turchia ha invitato Atene ad aprire le porte per far andare I migranti anche gli altri paesi Unione Europea è tutto eseguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa