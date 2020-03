Ultime Notizie Roma del 09-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno da questa mattina sono 27 le carceri dove si stanno svolgendo proteste da parte dei detenuti alcuni dei quali chiedono l’amnistia causa dell’emergenza coronavirus gravi disordini si registrano carcere di San Vittore a Milano e di Rebibbia a Roma dove alcuni reclusi avrebbero ascoltato le infermerie tentativi di ragione sono stati bloccati nel carcere di Foggia quello palermitano dell’ucciardone sei detenuti morti a causa di overdose dopo avere sottratto farmacia l’infermeria 3A Modena ed altri tre a Parma Alessandria e Verona Cambiamo argomento economia nel terzo del quarto trimestre 2019 l’occupazione in Italia il massimo storico di 23,4 milioni di unità fanno i dati preliminari di dicembre e gennaio si registra un calo sia del numero di occupati sia del tasso di occupazione lo afferma il rapporto annuale del Ministero del Lavoro Istat INAILdel Lavoro 2019 cresce il part-time sempre più spesso involontario così a non per scelta ma perché l’unica alternativa rispetto ad un orario di lavoro standard Forti le differenze tra Italia e Unione Europea sul suo utilizzo ultime notizie in chiusura vogliamo negli Stati Uniti sono stati migliori amiche per 17 anni prima di scoprire di avere lo stesso padre ha dell’incredibile la storia che arriva dalla Pensilvania agoniste sono due giovani di Philadelphia Giada bambine condividevano gli stessi interessi almeno un legame indissolubile poi un mese fa hanno scoperto di essere pure il latte Grazie ad un test del DNA fatto dopo che un’amica della madre ha riconosciuto in una foto il padre dell’altra ragazza come l’uomo che in passato aveva avuto una relazione con lei per frattempo deceduta è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

