Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 9 Aprile Buongiorno da Francesco Vitale arriva il figlio di ministri il Def nel documento anche la flat Tax fino a €50000 secondo L’intesa Salvini Di Maio che deve approvare ci sarà il leader del MoVimento 5 Stelle ma con il coefficiente familiare perché non ne posso verificare che il carico in consiglio di venire anche l’accordo sui rimborsi per governo risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie l’accesso automatico a Fondi E perché non imponibile contro ed entro i €35000 o un patrimonio mobiliare di €100000 Gli altri saranno realizzati davanti alla commissione ad hoc del tesoro anche la camera dei comuni dopo quella dei Lord approvato la legge che obbliga la Premiere Teresa mai a chiedere un rinvio della partita oltre il 12 aprile data in cui dovrebbe scattare l’uscita di Londra dall’Unione Europea senza accordi inoltre il Parlamento regina Elisabetta dovrebbe firmare nelle prossime ore a ore il potere di fare i cambiamenti legalmente,come quello sulla durata del rinvio alla richiesta della Premier l’Unione Europea che al momento dovrebbe funzionare al 30 giugno che abbiamo argomento Donald Trump è pronta una nuova ondata di dazi contro l’Europa in risposta mi aiuti dell’Unione Europea da erba sulla arrivare di Boing L’ufficio delle rappresentanze americano al commercio parla anche di darti i fenicotteri diversi tipi di formaggi e vino alcuni maschi di motociclette mi aiuti a prendere usato ripetutamente In caso negativo nei confronti degli Stati Uniti Grazie per Tripoli dopo che con un raid dell’esercito del generale Khalifa scala bombardato l’aeroporto di l’unico Scalo ancora funzionante nella capitale Libica dall’inizio dell’offensiva il bilancio di almeno 32 morti e 50 feriti mentre sono circa 2000 gli sfollati per gli scontri armati in corso il presidente francese Emmanuel Macron espresso profonda preoccupazione ricordato che non c’è soluzione militare al conflitto libico calci in faccia a Stefano Cucchi quando il ragazzo arrestato si era rifiutato di farsi prendere le impronte lo racconta Francesco Tedescocarabiniere super testa alla processo davanti alla Corte d’Assise presenta il messaggio del giovane dopo 10 anni in questa ora è entrata la verità ha detto Ilaria Cucchi Salvini Io sto dalla parte delle forze dell’ordine si sbaglia paga MAV errore di pochi non ricordo a tutti una bottiglia di plastica con all’interno liquido infiammabile stata trovata ieri sera nell’auto della giornalista dell’espresso Floriana avuto in passato minacciata da alcuni componenti della famiglia Casamonica per aver dato voce alle persone di Porta Furba enclave della famiglia Dopo una serie di arresti nel luglio scorso solidarietà dalla sindaca raggi ladri in azione a casa Verdini l’ex coordinatore nazionale di Forza Italia e poi di Ala è successo tra sabato e domenica Mentre in casa non c’era nessuno ma il furto è stato scoperto ieri dalla moglie di Verdini Simonetta Fossombroni ancora per il bottino il giocatore dell’Inter Antonio Candreva ha deciso di intervenire in favore della bambina del Veronese costretta a mangiare tonno e cracker a scuola per il mancato pagamento della retta della mensa da parte dei genitoriin Francia spopola sul web il nuovo eroe al contrario del Paris Saint Germain Eric Maxim il camerunense Amaldi corrente bloccato il tiro del compagno di squadra Christopher nkunku prima di entrare in rete il resto ha impedito al Paris saint-germain di ieri sera campione di caccia ed era l’ultima notizia Buon proseguimento ti ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa