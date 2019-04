romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio arriva il Consiglio dei Ministri nelle documento anche la flat Tax fino a €50000 secondo L’intesa Salvini Di Maio che prima deve approvare ci sarà spiega il leader del MoVimento 5 Stelle ma con coefficiente familiare perché non ne possa beneficiare che Gerico in consiglio dei ministri anche l’accordo sui rimborsi per governo i risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie l’accesso automatico iPhone di è perché ho un imponibile entro i €35000 un patrimonio mobiliare di €100000 saranno davanti alla commissione ad hoc delle tesoro anche la camera dei comuni dopo quella dei Lord approvato la legge che obbliga la premier theresa May a chiedere un rinvio della brexit oltre il 12 aprile data in cui dovrebbe scattare l’uscita di Londra dall’Unione accordi inoltre il Parlamento la regina Elisabetta dovrebbe firmare nelle prossime ore il potere di fare i cambiamenti legalmente vincolanti Comunque la durata del rinvio alla richiesta della Presidenza dell’Unione Europeadovrebbe Puntare al 30 giugno zona sono pronta non l’ho mandata didattico contro l’Europa in risposta di aiuti dell’Unione Europea dybala la rivale di Boing l’ufficio del rappresentante americano Commercio parla anche le ricotte di diversi tipi di formaggi e vino e alcuni marchi di motociclette mi aiuti ad Air Max avrebbero causato ripetutamente un impatto negativo nei confronti degli Stati Uniti stazione per pochi con orari dell’ esercito del generale carità ha bombardato aeroporto di mitiga l’unico Scalo ancora funzionante nella capitale Libica dall’inizio dell’offensiva il bilancio di almeno 32 morti 50 feriti mentre sono circa 2000 gli sfollati per gli scontri armati in corso il presidente francese Emmanuel Macron espresso profonda preoccupazione è ricordato che non c’è soluzione militare al conflitto libico calci in faccia Stefano Cucchi ragazzo arrestato sera risultato di farti prendere le impronte lo racconta Francesco Tedesco carabiniere su per feste al processo davanti alla corte d’Assisi presenta il messaggio del giovane dopo 10 anni in quest’aula Entrateha detto Ilaria Cucchi Salvini Io sto dalla parte delle forze dell’ordine chi sbaglia paga Ma l’errore di pochi non ricada su tutti era l’ultima notizie buon proseguimento di ascolto

