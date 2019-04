Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Polizia di Stato di Vibo Valentia Stai seguendo Dalle prime ore di stamani un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di oltre 30 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa indagini sono state condotte in collaborazione con la questura di Catanzaro con il Servizio Centrale operativo e con il coordinamento della procura Antimafia di Catanzaro cronaca il Ministero della Difesa è favorevole costituirsi parte civile nel processo per la morte di Stefano Cucchi lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla triennale di Milano precisando di parlare a nome del governo sul caso Cucchi è intervenuto anche Matteo Salvini chi sbaglia paga anche se indossa una divisa ma non è certo che l’errore di pochi comporti a cosa sospetti su tutti coloro che ci ripetono sempre dalla parte delle forze dell’ordine ha detto il Ministro dell’Interno le parole di Conte Salvini sono arrivate Neldella preposizione davanti alla Corte d’Assise di Francesco Tedesco il carabiniere superteste del processo imputato insieme con altri due colleghi per omicidio preterintenzionale ancora che giocatore dell’Inter Antonio Candreva ha deciso di pagare la retta della mensa per la bambina di Minerbe Verona costretta a mangiare tonno e Striker a scuola perché i genitori di origine straniera non sono in regola con il caso di buoni pasto il calciatore ha parlato con il sindaco del paese Andrea Girardi per avere i dettagli della vicenda e annuncia la sua decisione economia l’incontro tra il Governo e le associazioni dei consumatori si è concluso con l’approvazione della proposta dell’esecutivo per Il Ristoro dei risparmiatori travolti nel crack delle banche negli anni scorsi la bozza È passata con l’adesione di 17 associazioni mentre in due hanno espresso voto contrario al Palazzo Chigi erano presenti tra gli altri il premier Giuseppe Conte è il ministro dell’economia Giovanni Tria proprio la linea 3 a quella del doppio binario è quella che è stata accettata Chi ha un reddito medio basso vero 90%i calcoli del governo potrà chiedere un rimborso forfettario diverso mentre nel restante 10% dei casi le richieste di ristoro dovranno passare al vaglio di un arbitrato semplificato la norma arriva in consiglio dei ministri martedì 9 Aprile se tutto va bene nel fine settimana o la prossima settimana avremo già il decreto attuativo prima della fine di maggio si potrà aprire il portale arriveranno le prime richieste che abbiamo ancora argomento andiamo all’estero con l’apertura delle Urne sono iniziate Stamani in tutto Israele elezioni politiche degli aventi diritto al voto sono 6,3 milioni di svegliati il 16% dei quali arabi anche nell’esercito nelle carceri e negli ospedali le urne saranno chiuse le 22:00 locali un’ora prima in Italia e allora le tre principali reti televisive pubblicheranno i rispettivi Export i risultati ufficiali serie A nel corso della nottata e domani negli ultimi sondaggi il premier libere Daily chiude Benjamin Netanyahu e il suo principale Rivale bennigan’s leader del partito centrista blu biancospalla a spalla e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa