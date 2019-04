Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Digli a Nazzareno di andare da Sandro in Massimo a parlare da dentro al carcere di massima sicurezza e Rosario Fiorillo boss della cosca dei piscopisani Attiva nel Vibonese è a Tokyo con la mamma fortuna li impartisce ordini indicazioni ben precise da riportare gli associati all’esterno del carcere li ho già parlato ieri sera dice la mamma del Boss conosce tutta la faccenda sta già che deve pigliare tutto Cambiamo argomento ancora cronaca il giocatore dell’Inter Antonio Candreva ha deciso di pagare la retta della mensa per la bambina di Minerbe Verona costretta a mangiare sono i cracker a scuola perché i genitori di origine straniera non sono in regola con il saldo di il calciatore parlato con il sindaco del paese Andrea Girardi per avere i dettagli della vicenda e annunciare la sua decisione cambiamo ancora argomento economia l’incontro tra il Governoe le associazioni dei consumatori si è concluso con l’approvazione della proposta dell’esecutivo per Il Ristoro dei risparmiatori travolti nel crack delle banche negli anni scorsi la bozza È passata con l’adesione di 17 associazioni mentre in due hanno espresso il contrario al vertice di Palazzo Chigi erano presenti tra gli altri il premier Giuseppe Conte ministro dell’economia Giovanni Tria proprio la linea 3 a quella del doppio binario è quella che è stata accettata Chi ha un reddito basso per il 90% dei truffati Secondo i calcoli del governo potrei chiedere un rimborso forfettario diretto mentre nel restante 10% dei casi le richieste di ristoro dovranno passare al vaglio di un arbitrato sempre la norma arriva in consiglio dei ministri in martedì se tutto va bene nel fine settimana o la prossima settimana avremo già il decreto attuativo prima della fine di maggio si potrà aprire il portale arriveranno le ricette così il Sottosegretario economia massimo bitonci andiamo all’estero Israele va al voto in quello che si prospetta un vero e proprio referendum sull’operato del premier in carica BenjaminInfatti si tengono le elezioni anticipate e alle quali dovrà uscire la nuova maggioranza di governo il principale sfidante dell’intera di liquido partito di destra al potere dal 2009 Elegance Capo di Stato Maggiore Invia Hangouts che guida un nuovo schieramento laico e centrista l’alleanza blu e bianco che secondo gli ultimi sondaggi in leggero vantaggio le quotazioni del petrolio continuano a salire con un del conflitto in Libia sulla delle cresciute pensioni Milano con gli Stati Uniti i contratti sul Greggio con scadenza Maggio guadagnano €0,17 a 64,57 dollari al barile il Brenta 71, 16 d’ora ed è tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa